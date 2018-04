Processo trattativa verso sentenza ' Ricatto allo Stato'

Mafia : Processo trattativa verso sentenza - per pm 'Ricatto allo Stato'/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Suscitò clamore la decisione dei pm di sentire, al Quirinale, il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. L'ex Capo dello Stato venne sentito, tra le polemiche politiche, il 28 ottobre 2014. In 'aula' anche l'allora Procuratore aggiunto Leonardo Agueci, oltre ai pm Robe

Mafia : Processo trattativa verso sentenza - per pm 'Ricatto allo Stato'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Tra le parti civili spiccano la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comune di Palermo, il centro Pio La Torre. Secondo l’accusa, all’inizio degli Anni Novanta ci sarebbe stata una sorta di trattativa tra la Mafia e pezzi dello Stato italiano, per raggiungere un accordo sulla fine

Mafia - Processo trattativa verso sentenza : Oltre 220 udienze, centinaia di testimoni di accusa e difesa, una trasferta persino al Quirinale per sentire il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e tante polemiche. Si avvia a ...

Mafia : Mancino - ho sofferto e soffro per Processo trattativa : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - "Ho sofferto e soffro tuttora per questo processo...". Lo ha detto l'ex Presidente del Senato Nicola Mancino prima di lasciare l'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dove i giudici della Corte d'assise sono entrati in Camera di consiglio per emettere la sente

Mafia : Processo trattativa - giudici in Camera di consiglio : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Sono entrati in Camera di consiglio i giudici del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. Subito dopo le dichiarazioni spontanee rese dall'ex Presidente del Senato Nicola Mancino i giudici della Corte d'assise, due togati e e sette giudici popolari, hanno lasciato

Mafia : Processo trattativa - giudici in Camera di consiglio : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – Sono entrati in Camera di consiglio i giudici del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. Subito dopo le dichiarazioni spontanee rese dall’ex Presidente del Senato Nicola Mancino i giudici della Corte d’assise, due togati e e sette giudici popolari, hanno lasciato l’aula per entrare in Camera di consiglio. Difficile fare previsioni sulla sentenza, ma secondo le prime ipotesi potrebbe ...

Mafia : Processo trattativa - pm Di Matteo non ottiene permesso e non è in aula : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – C’è un assente ‘eccellente’ all’ultima udienza del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia a Palermo. Si tratta del pm Nino Di Matteo, nel frattempo trasferito alla Direzione nazionale antiMafia, che non ha ottenuto l’applicazione per l’udienza di oggi. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il magistrato dovrebbe invece essere presente al momento della sentenza, ...

Mafia : Processo trattativa - il 16 aprile giudici in Camera consiglio : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - Il prossimo 16 aprile i giudici del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia entreranno in Camera di consiglio per emettere la sentenza. E' quanto annunciato alla fine dell'udienza fiume di oggi dal Presidente della Corte d'assise di Palermo Alfredo Montalto che ha r

Mafia : Processo trattativa - legale De Donno chiede assoluzione per ufficiali Ros : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - "I generali Mario Mori e Antonio Subranni e il colonnello Giuseppe De Donno vanno assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste". Con queste parole l'avvocato Francesco Romito chiude la sua lunga arringa difensiva nel processo sulla trattativa tra Stato e

Trattativa Stato mafia - “papello non esiste e Processo nullo”. Arringa post mortem dell’avvocato di Totò Riina : “Il papello non esiste”, “Questo processo è nullo”, “Anche da morto Totò Riina tocca fare da parafulmine”. Messe in fila le parole dell’Arringa del difensore di boss di Corleone, morto il 17 novembre scorso prima della requisitoria, disegnano uno scenario opposto a quello dei pm di Palermo che in più udienze ha chiesto la condanna dei principali imputati. Luca Cianferoni, che difende anche il boss ...

Mafia : legale Riina chiede nullità Processo trattativa : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - L'assoluzione del boss mafioso Totò Riina e del boss Leoluca Bagarella "perché il fatto non sussiste" è stato chiesto, al termine della sua arringa difensiva dall'avvocato Luca Cianferoni, legale dei due capiMafia, imputati nel processo sulla trattativa tra Stato e maf

Mafia : legale Riina - Processo trattativa condizionato da scelte politiche : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - Il processo sulla trattativa tra Stato e Mafia "è un processo condizionato da scelte culturali e politiche". Con queste parole l'avvocato Luca Cianferoni, legale del boss mafioso Totò Riina, si avvia a concludere la sua arringa difensiva davanti alla Corte d'assise di

Mafia : legale Riina chiede nullità Processo trattativa : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) – L’assoluzione del boss mafioso Totò Riina e del boss Leoluca Bagarella “perché il fatto non sussiste” è stato chiesto, al termine della sua arringa difensiva dall’avvocato Luca Cianferoni, legale dei due capiMafia, imputati nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia per minaccia a corpo politico dello Stato. Il legale “chiede altresì il dichiararsi la nullità del ...

Mafia : legale Riina - Processo trattativa frutto faida tra Servizi segreti : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - Il processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, in corso davanti alla Corte d'assise di Palermo "è il frutto della faida tra i Servizi segreti di Sinistra e di Destra. Da un lato Gianni De Gennaro e dall'altro Mario Mori". Così, l'avvocato Luca Cianferoni proseguendo l