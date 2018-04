PROACTIVA OPEN ARMS | NAVE DISSEQUESTRATA Ultime notizie | ong Spagna | “gip ok ma

Saviano a fianco di PROACTIVA OPEN Arms 'Non permetteremo di istituire il reato di solidarietà' : 'Non permetteremo mai l'introduzione del reato di solidarietà, chi salva vite sta facendo quello che dovremmo fare tutti noi e quello che è alla base dei nostri valori'. Roberto Saviano , con un video ...

Di cosa è accusata PROACTIVA OPEN Arms : La ong che ha litigato con la Guardia Costiera libica è finita dentro a un guaio giudiziario, e ci sono ancora molte cose poco chiare The post Di cosa è accusata Proactiva Open Arms appeared first on Il Post.

Sequestrata a Catania la nave della Ong PROACTIVA OPEN Arms : È stata posta sotto sequestro dalla procura di Catania la nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms , da ieri ormeggiata nel porto di Pozzallo (Ragusa), nel quale è avvenuto lo sbarco di 218 migranti. È il primo approdo in Italia al centro dell'inchiesta per il rifiuto della nave di consegnare i migranti alle motovedette libiche intervenute sul luogo del soccorso o a Malta. Il fermo è stato ...

Italia - sequestrata nave Opens Arms di PROACTIVA : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...