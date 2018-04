Prima il Milan | poi l' Atalanta Il Toro si gioca tutto nella settimana della verità

Milano - ecco la Prima casa al mondo stampata in 3D : È stata inaugurata a Milano , in centro città, la prima casa casa in cemento stampata in 3D che sarà esposta in occasione del Fuorisalone . Si tratta di una casa di circa 100 metri quadrati , con zona ...

Milano - Claudia Terzi : «Sconti pendolari - Prima tocca ai treni poi alle autostrade» : così dura la vita del pendolare lombardo - in treno o in auto, poco importa - da meritare un premio economico. Sarà una delle prime azioni della giunta Fontana: un voucher destinato a chi si muove per ...

Diretta Milan-Torino Primavera (risultato finale 0-1) : granata campioni! Video : LIVE Milan-Torino Primavera risultato finale 0-1 93': FINISCE QUI, il Torino Primavera vince la Coppa Italia dopo 19 anni, grazie al doppio successo sul Milan sia all'andata al Filadelfia che al ritorno a San Siro. A Milano decisivo Borello nel finale, quando i rossoneri stavano producendo il massimo sforzo per segnare la rete che avrebbe riaperto la partita. Nel Milan buona prestazione di Tsadjout, Tiago Dias, Capanni, Torrasi e Bellanova, male ...

Tangenti sanità Milano - il Primario Calori risponde al gip : “Nessun conflitto di interesse” : Nessun conflitto di interesse, nessuna corruzione. Per Giorgio Maria Calori, il primario del Cto-Pini di Milano, arrestato tre giorni fa nell’inchiesta milanese su presunte Tangenti nella sanità assieme ad altre cinque persone, non c’era “alcun conflitto di interessi” tra il suo ruolo e i suoi rapporti, anche societari, con l’imprenditore Tommaso Brenicci, arrestato. Lo ha sostenuto lo stesso primario, ora sospeso, in oltre ...