Prezzi alla produzione e all' importazione | marzo contrastato

Vodafone e TIM alla conquista di vecchi clienti con profili da 30 Giga a Prezzi ribassati : Vodafone Special 30GB e TIM 15 GO New sono i nuovi profili tariffari che i due operatori propongono a selezionati ex clienti con tanti Giga per navigare sul web, chiamate a prezzi ribassati.Nel panorama delle offerte tariffarie per dispositivi mobili il mese di Aprile vede Vodafone e TIM pronte a darsi battaglia per riconquistare il maggior numero di ex clienti che sono passati ad altro operatore telefonico.Entrambe le compagnie cercano di ...

Cina - inflazione sotto le attese. Rallentano il passo i Prezzi alla produzione : Teleborsa, - inflazione in calo in Cina nel mese di marzo. Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato una flessione mensile dell'1,1% dal +1,2% del mese precedente . Il dato ...

Cina - inflazione sotto le attese. Rallentano il passo i Prezzi alla produzione : inflazione in calo in Cina nel mese di marzo. Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato una flessione mensile dell'1,1% dal +1,2% del mese precedente . Il dato è peggiore ...

Dazi - Coldiretti : la guerra si allarga alla soia - aumentano i Prezzi della carne : L’aumento del prezzo mondiale della carne potrebbe essere il primo effetto sui consumatori della guerra dei Dazi che si allarga alla soia, la prima voce delle esportazioni agricole statunitensi verso la Cina con un controvalore di oltre 12 miliardi di dollari nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in rifermento all’annuncio del piano del ministero del commercio cinese volto a introdurre nuovi Dazi su 106 prodotti statunitensi ...

Prezzi dei biglietti per Liam Gallagher in concerto in Italia - prevendita anticipata al via su Live Nation : Parte la prevendita anticipata dei biglietti per Liam Gallagher in concerto in Italia. Due le nuove date nel nostro Paese annunciate per l'As You Were Tour dell'ex frontman degli Oasis: lo show a supporto dell'ultimo omonimo album di inediti, il primo in carriera da solista e best seller istantaneo nel Regno Unito, sta facendo registrare sold out e aggiunte di nuovi concerti in tutta Europa. Per quanto riguarda l'Italia, il rocker britannico ...

Imballaggi - impennata dei Prezzi : interviene la Cna di Vittoria : Le segherie della fascia trasformata non hanno materia prima per realizzare le cassette e schizzano in alto i prezzi. Intervento della CNA di Vittoria

Benzina - diesel e gpl : Prezzi in rialzo alla vigilia di Pasqua : Nuovi movimenti al rialzo per i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, hanno messo mano ai listini IP, Tamoil (+1 centesimo al litro su Benzina e gasolio) ed Esso (+1 cent sul diesel). E le medie dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la Benzina self service a 1,561 euro/litro (+3 millesimi, pompe bianche 1,533), il diesel a 1,428 euro/litro (+2 ...

Spagna - Prezzi alla produzione in rimonta a febbraio : In rialzo i prezzi alla produzione in Spagna nel mese di febbraio . Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale mostra un incremento dell'1,3% , più di un punto percentuale ...

Regno Unito - Prezzi alla produzione giù a febbraio : Teleborsa, - Decelera la crescita dei prezzi alla produzione nel mese di febbraio , risultando inferiore alle aspettative. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica , ONS, , l'indice dei prezzi alla ...

Nel 2017 i Prezzi degli immobili prossimi alla stabilità : Le grandi città hanno registrato una crescita della domanda del 5,8% mentre i piccoli centri sono esclusi da questo andamento positivo. I dati registrati nell’ultimo mese del 2017 hanno trovato stabile il prezzo degli immobili con una variazione annuale del -0.5%. Secondo immobiliare.it il costo medio delle case a livello nazionale, per il 2017, è stato pari a 1.898 euro al metro quadro. L’Italia, però, non viaggia su un binario unico, sono ben ...

Stati Uniti - accelerano i Prezzi alla produzione di febbraio : Teleborsa, - Salgono i prezzi praticati all'industria americana nel mese di febbraio. Secondo il Dipartimento del Lavoro american o , BLS, , i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,2% a ...

Stati Uniti - accelerano i Prezzi alla produzione di febbraio : Salgono i prezzi praticati all'industria americana nel mese di febbraio. Secondo il Dipartimento del Lavoro american o , BLS, , i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,2% a livello ...

Giappone - decelerano i Prezzi alla produzione di febbraio : Stabili i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan , i prezzi alla produzione sono rimasti invariati nel mese di febbraio rispetto al +0,3% di gennaio. Su anno i prezzi di fabbrica ...

Indistria : Istat - crescono i Prezzi alla produzione : A gennaio c'è stato un aumento dello 0,7% rispetto al mese precedente e dell'1,7% su base annua - Salgono i prezzi alla produzione industriale. Secondo gli ultimi dati Istat a gennaio c'è stato un ...