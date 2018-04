Presentazione spettacolo La Nera | studio su Buzzati giovedì 19 aprile alla

Presentazione Ferrari - attesa finita : tutto lo spettacolo della nuova monoposto [LIVE] : Presentazione Ferrari – Grande attesa per l’inizio del nuovo campionato di Formula 1, si preannuncia una stagione scoppiettante, con quattro piloti in corsa per la vittoria finale, duello tra Mercedes e Ferrari. La Rossa ha effettuato un grosso passo in avanti rispetto alla scorsa stagione e si candida ad essere la monoposto da battere con Vettel e Raikkonen, proverà a confermarsi invece Hamilton mentre Bottas dovrà migliorare ...