Premier | West Ham-Stoke City finisce 1-1

Premier League - il Manchester City è campione : il titolo lo porta il… West Bromwich : Premier League, il Manchester City è campione, la squadra di Guardiola vince il titolo grazie al West Bromwich che nella gara di oggi ha vinto contro il Manchester United, unico risultato possibile per chiudere definitivamente i conti. Nella gara di ieri il Manchester City ha vinto contro il Tottenham, oggi tutti sul divano per la partita tra United e West Bromwich, blitz esterno grazie ad una rete di Rodriguez al 73′. Lo United non può ...

Probabili Formazioni Chelsea-West Ham United - Premier League 08-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-West Ham United, Premier League 2017/2018, Ore 17.30: Blues con Courtois in dubbio; Hammers con l’infermieria piena. La 33^giornata di Premier League si chiuderà con la sfida di domenica dello Stamford Bridge che mette di fronte i padroni di casa del Chelsea e il West Ham United. Blues che vengono dalla pesante sconfitta nel derby contro il Tottenham, che ha ridimensionato ulteriormente la stagione degli ...

Premier League - il West Ham mette al bando alcuni tifosi dopo invasione di campo : La Federcalcio inglese, e la stessa Premier League, ha condannato le scene di violenza che hanno fatto il giro del mondo, temendo una possibile rinascita del fenomeno degli hooligans. La furia dei ...

Caos in Premier League : West Ham a picco - tifosi invadono campo : Invasione di campo a Londra, durante la partita di Premier League tra il West Ham United e il Burnley, persa 3-0 dai padroni di casa, sempre più in crisi e invischiati nella lotta per non retrocedere. Al London stadium un uomo si è lanciato sul prato, subito dopo il vantaggio della squadra ospite, provenendo dal settore dei tifosi di casa: prima di essere fermato dagli steward, però, è stato letteralmente placcato dal capitano degli ...

Premier - West Ham fuori controllo : 0-3 e invasione dei tifosi infuriati : Davvero un brutto pomeriggio al London Stadium, nel 30° turno di Premier League: il West Ham perde 3-0 in casa col Burnley ed è sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere, ma a colpire è ...

West Ham - Joao Mario : 'Premier altra categoria : È un mondo diverso. Però adoro questo tipo di calcio, penso che sia bello per me. Sto migliorando e mi sto davvero divertendo, ora voglio solo continuare a migliorare. E' sempre meglio quando gioco ...

Probabili Formazioni Liverpool-West Ham United - Premier League 24-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-West Ham United, Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Tutti titolari nei Reds, probabile debutto dal 1′ per Joao Mario negli ospiti. Dopo un weekend di stop torna la Premier League e lo fa con il 28°turno, e con la sfida di Anfield tra il Liverpool e il West Ham United. Reds che vengono, come ultimo match giocato, dalla vittoria in Champions League contro il Porto, ma l’ultimo match in ...