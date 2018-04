Porti - l'Europa ammonisce l'Italia : devono pagare le tasse : E' scontro tra Porti italiani ed Europa . La Commissione che si occupa della concorrenza ha minacciato l'apertura della procedura di infrazione contro i Porti italiani, accusando gli scali italiani di ...

Video/ Atletico Madrid SPorting (2-0) : highlights e gol della partita (Europa league - quarti) : Video Atletico Madrid Sporting (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, quarto di finale di Europa league. Bastano Koke e Griezmann ai padroni di casa.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 09:24:00 GMT)

Probabili Formazioni Atletico Madrid-SPorting CP - Europa League 05-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Atletico Madrid-Sporting CP, andata dei quarti di Europa League 2017/2018, ore 21.05: Simeone recupera Griezmann e Diego Costa in attacco. Va in scena allo stadio ”Wanda Metropolitano” il match fra l’Atletico Madrid e lo Sporting Lisbona. I Colchoneros, approdati ai quarti dopo aver eliminato la Lokomotiv Mosca, sono i favoriti per la conquista del trofeo e vogliono accedere alle semifinali; i ...

Fiorentina - SPortiello : 'La Sampdoria è vicina : bisogna vincere per l'Europa' : Il portiere della Fiorentina Marco Sportiello ha parlato così a Premium Sport prima della sfida col Torino: 'Siamo vicini all'Europa, siamo a sei punti di distanza dalla Samp. C'è un campionato ancora da vivere. La trasferta di oggi sarà molto importante, ci servono punti'...

Video/ Plzen SPorting (2-1 dts) : highlights e gol della partita (Europa league) : Video Plzen Sporting (risultato finale 2-1 dts): highlights e gol della partita valida per l'europa league. I lusitani trovano l'acceso ai quarti. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:46:00 GMT)

LIVE Risultati Europa League - cronaca in tempo reale : Plzen-SPorting ai supplementari : Risultati Europa League Tutte le gare delle 21.05 in diretta su SuperNews Notizie sul tema Arsenal-Milan in chiaro su TV8? Dove vederla in streaming gratis e diretta TV, oggi 15 marzo Milan, offerta ...

Lazio furiosa - proteste anche in Europa League : Portiere della Dinamo Kiev graziato : Dinamo Kiev-Lazio, si sta giocando la gara di Europa League valida per il ritorno degli ottavi di finale. Inizio davvero importante per la squadra di Simone Inzaghi che domina in lungo ed in largo. Al 23' il match si sblocca, disattenzione da parte del portiere di casa, Lucas Leiva anticipa di testa e porta in vantaggio la Lazio che adesso dovrà mantenere il vantaggio per ottenere la qualificazione ai quarti. Alla fine del primo episodio ...

Seas assume 40 tecnici manutentori aeronautici in diversi aeroPorti d'Italia ed Europa : Teleborsa, - "Effetto Ryanair" in chiave positiva non solo sui conti dei ricavi delle società aeroportuali dove il vettore irlandese opera ma anche sulle attività di servizio legate al movimento ...

Video/ SPorting Plzen (2-0) : highlights e gol della partita (Europa league - andata ottavi) : Video Sporting Plzen (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita di Europa league. Bastala doppietta di Montero per i padroni di casa a Lisbona.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:58:00 GMT)

Tutti gli orologi elettrici d’Europa sono in ritardo di 6 minuti. La colpa? Dei rapPorti tesi tra la Serbia e il Kosovo : Gli orologi elettrici di tutta Europa hanno accumulato 6 minuti di ritardo da metà gennaio a oggi per colpa di Serbia e Kosovo. E al problema, per il momento, non c’è soluzione. Dalla Turchia all’Olanda, passando per la Polonia e l’Italia fino alla Spagna, in 25 Paesi appartenenti al Sistema di energia europeo continuano ad esserci continue deviazioni al valore medio dei 50 Hz che permettono un funzionamento preciso degli ...

Gelo in tutta Europa - vittime e trasPorti in tilt : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Video/ SPorting Astana (3-3) : highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi) : Video Sporting Astana (risultato finale 3-3): highlights e gol della partita dei sedicesimi di Europa League. I lusitani pareggiano ma passano il turno. (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 10:06:00 GMT)

Europa League - tutti i risultati : Atletico - Zenit e SPorting agli ottavi. Fuori il Nizza e il Villarreal : Sono terminate le gare di ritorno dei sedicesimi di Europa League. In campo quattro italiane: Lazio, Napoli, Milan e Atalanta. Nelle sfide delle 19 i biancocelesti ribaltano il risultato dell’andata contro la Steaua Bucarest e conquistano il pass per gli ottavi di finale. Ottima prestazione della squadra di Inzaghi, che sembra aver superato il momento di crisi delle scorse settimane. Niente rimonta invece per il Napoli che vince e convince ...