Pneumatici invernali | scaduto l’obbligo il 15 aprile E’ ora del cambio-stagione

Pneumatici invernali - Dal 16 aprile via al cambio gomme : Il primo tepore primaverile (seppur con qualche pioggia) ha già fatto capolino in tutta la penisola. E con esso arriva l'appuntamento con il cambio gomme. Il 16 aprile, infatti, scade il termine di legge che impone - sulle strade e autostrade che lo prevedono con apposite ordinanze - l'obbligo di adeguate le dotazioni con Pneumatici invernali o catene a bordo. Calma, però, non fatevi prendere dal panico e aspettate a correre dal ...

Dal 15 Aprile cessa l’Obbligo di Catene a Bordo o Pneumatici Invernali : Se disponete di Catene potete non tenerle a Bordo da oggi 15 Aprile fin al prossimo 15 Novembre non saranno più obbligatorie. Se invece avete montato Pneumatici Invernali con marcatura M+S (Mud+Snow, Fango + Neve) o anche “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”, avete tempo fino al 1 maggio per effettuare il cambio gomme. Il ministero […]

