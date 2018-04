Play Instant | provare giochi e app Android senza installarle

chimerarevo

: In arrivo Google Play Instant;i giochi su Android si proveranno senza scaricarli. - mondocellulare : In arrivo Google Play Instant;i giochi su Android si proveranno senza scaricarli. - Bobe_bot : Google Play Instant, finalmente su Android anche i giochi si provano senza scaricarli (Macity) - berkley1_ : RT @macitynet: Google Play Instant, finalmente su Android anche i giochi si provano senza scaricarli -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Googleè un servizio dedicato alStore introdotto di recente. Questo servizio si basa sulleapp, ovvero delle app speciali che possono essere provateessere installate sul dispositivo.si è pian piano espanso fino a permetterci dianche i. Grazie ad esso potremoun’applicazione oppure un gioco che troviamo nello store, in modo da farci un’idea del funzionamento e del game. In questo modo potremo valutare il download di un determinato gioco o applicazione,il bisogno di scaricare dati inutilmente. Ma come fare perapplicazioni einstallarli? In questa breve e semplice guida spiegheremo come utilizzare il servizio di Googlein poche mosse. Comele app e iCome abbiamo detto in precedenza, questo servizio ci consente di evitare il download ...