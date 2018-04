meteoweb.eu

: RT @sherlock5stelle: Rifiuti: sempre più plastica nell'organico, Paesi Ue a confronto : - sherlock5stelle : RT @sherlock5stelle: Rifiuti: sempre più plastica nell'organico, Paesi Ue a confronto : - Sicinform : Rifiuti: sempre più plastica nell’organico, Paesi Ue a confronto | Siciliainformazioni - donatellaR2 : RT @sherlock5stelle: Rifiuti: sempre più plastica nell'organico, Paesi Ue a confronto : -

(Di lunedì 16 aprile 2018) C’ènella raccolta dell’umido. Il tema della crescente contaminazione da plastiche non compostabili, soprattutto nei grandi centri urbani, è stata affrontata nel Kasseler Abfall- und Ressourcenforum 2018, conferenza tedesca di waste management, giunta alla 30esima edizione (Kassel, 10-12 aprile 2018), in cui si sono confrontati i rappresentanti delle associazioni nazionali dei compostatori di Germania, Austria, Svizzera e Italia, i quattroeuropei con la più lunga e radicata esperienza nel settore della raccolta della frazione organica in Europa. Oltre ad illustrare il sistema italiano, il Cic-Consorzio Italiano Compostatori ha presentato i risultati delle 45 analisi effettuate su 27 impianti (15 di compostaggio, 12 di digestione anaerobica e compostaggio) nell’ambito del progetto ‘Di che6’, svolto in collaborazione con Assobioplastiche, ...