Piero Pelù ha annunciato il suo ritorno sul palco | ecco le date del Warm Up Tour

Concerti di Piero Pelù nel 2018 - in estate parte il Warm up tour : prime date e biglietti in prevendita : Sono stati annunciati i primi Concerti di Piero Pelù nel 2018, da maggio ad agosto in alcune delle principali città italiane. Piero Pelù torna in tour quest'anno e lo fa a partire dal prossimo mese di maggio. Il tour di Concerti di Piero Pelù nel 2018 inizia il 26 maggio da Carloforte e prosegue il 13 giugno a Capistrello prima di far tappa a Varallo Sesia, Francavilla e Lignano Sabbiadoro. Tra le prime date annunciate, c'è anche il ...