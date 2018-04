Piccolo | aberrante quanto accaduto a Fontana Terrina Raggi intervenga

romadailynews

(Di lunedì 16 aprile 2018): atto vandalico merita punizione simbolica Roma -Di seguito le parole di Ilaria, consigliera del gruppo capitolino del Pd. “nella notte tra sabato e domenica in piazza della Chiesa Nuova è. Due adolescenti non contenti di salire sulladellacon la bicicletta, l’hanno ripetutamente sbattuta contro l’opera di Della Porta. Un atto veramente deprecabile sotto ogni aspetto, che merita una punizione simbolica con l’intervento delle famiglie. “Stigmatizziamo con tutta la nostra forza il vandalismo e confidiamo che il lavoro delle forze dell’ordine possaprima identificare gli autori di azioni particolarmente odiosi -continua-. Purtroppo non è il primo. Al fine di mettere uno stop agli scempi contro il nostro patrimonio culturale chiediamo alla sindacadi intervenire con decisione ...