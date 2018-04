Piaggio | il male oscuro in BorsaCina e India non paganoPeccato originale? Sempre il debito

affaritaliani

(Di lunedì 16 aprile 2018) Un bilancio 2017 più che lusinghiero perfa recuperare terreno al titolo in borsa, ma anche così l’azienda di Pontedera, dal 2003 passata sotto il controllo di Roberto Colaninno, resta appena sui livelli dell’Ipo del 2006. Il mercato non sembra impressionato neppure dagli annunci di nuove partnership ine Cina, positivi dal punto di vista strategico ma che difficilmente avranno un impatto significativo quest’anno e il prossimo. Così i piccoli azionisti devono armarsi di pazienza e sperare che la strategia indo-cinese di Colaninno migliori una redditività rimasta per troppi anni schiacciata dal peso dei debiti grazie ai quali lo stesso Colaninno finanziò l’acquisto e la crescita del gruppo di Pontedera Segui su affaritaliani.it