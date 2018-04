Piaggio | il male oscuro in BorsaCina e India non pagano ancoraPeccato originale? Sempre

Piaggio - il male oscuro in BorsaCina e India non paganoPeccato originale? Sempre il debito : Un bilancio 2017 più che lusinghiero per Piaggio fa recuperare terreno al titolo in borsa, ma anche così l’azienda di Pontedera, dal 2003 passata sotto il controllo di Roberto Colaninno, resta appena sui livelli dell’Ipo del 2006. Il mercato non sembra impressionato neppure dagli annunci di nuove partnership in India e Cina, positivi dal punto di vista strategico ma che difficilmente avranno un impatto significativo quest’anno e il prossimo. ...