Phil Spencer | nei prossimi 10 anni si raggiungerà una grafica fotorealistica

Phil Spencer promette : un gioco come God of War? "Le grandi esclusive Microsoft anche single-player arriveranno" : Al di là dei discorsi sulla pura qualità non si può negare che dando un'occhiata alla proposta first-party di Sony e Microsoft per questo 2018 la differenza sia evidente. La compagnia di Redmond, a meno di nuovi annunci, si trova tra le mani principalmente Sea of Thieves, State of Decay 2 e Crackdown 3, tre giochi che non possono di certo rientrare nel genere dei titoli story-driven, delle grandi produzioni dotate di una trama che si ponga al ...

Anche Phil Spencer si complimenta con Sony Santa Monica per i voti ottenuti da God of War : Con le prossime esclusive PS4 in arrivo, i giocatori possono ritenersi più che soddisfatti. Prossimamente sull'ammiraglia di Sony arriveranno titoli del calibro di Detroit Become Human, Spider-Man di Insomniac e, tra pochissimo, arriverà l'atteso God of War.La nuova avventura di Kratos, ricca di novità a cominciare dal combat system, è stata protagonista della nostra approfondita recensione e, in rete, sono spuntati voti veramente ottimi.Per ...

Phil Spencer : "orgogliosi di Rare e Sea of Thieves. Per Crackdown 3 abbiamo un piano preciso" : Quella che a meno di ribaltoni inaspettati sarà solo la prima esclusiva Microsoft di questo 2018 è disponibile sul mercato da circa una settimana e ovviamente stanno arrivando le prime reazioni di critica e pubblico. Sea of Thieves (non perdetevi la nostra guida) non sta propriamente piacendo a tutti i palati ma Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft si dichiara orgoglioso del lavoro svolto da Rare.Spencer ha parlato di Sea of ...

Secondo Phil Spencer le console tradizionali continueranno a vivere ma il futuro è il cloud : Il cloud gaming è veramente il futuro dei videogiochi? Sì, Secondo Phil Spencer. Il boss di Xbox è da tempo un sostenitore di questa interessante tecnologia, spinta molto nel periodo di debutto di Xbox One, quando la visione di Microsoft era focalizzata su "un sistema sempre connesso, sempre online".Spencer continua a sostenere il cloud e a ritenerlo il futuro dei videogiochi, ma Secondo il dirigente le console tradizionali avranno ancora la ...

Fortnite : Phil Spencer vuole il cross-play tra PS4 e Xbox One : Fortnite supporterà il cross-play tra PS4 e PC e la nuova versione mobile, mentre la versione Xbox One altresì permetterà di giocare con i giocatori PC e mobile, ma quel che manca è un cross play tra PS4 e Xbox One.Come riporta Gamespot, i giocatori richiedono a gran voce un cross-play tra PS4 e Xbox One ma come sappiamo questa cosa non si è mai avuta in passato per nessun gioco. Il capo di Xbox Phil Spencer e lo sviluppatore Epic Games hanno ...

Phil Spencer a difesa dei giochi con grafica stilizzata : Microsoft ha fatto della retrocompatibilità, in questa generazione videoludica, un suo vero e proprio cavallo di battaglia, fa notare Gamingbolt.Sono stati infatti pionieri della retro-compatibilità tra versioni fisiche e digitali di giochi appartenenti a generazioni diverse tra di loro, oltre ai giochi per Xbox 360 sono infatti compatibili con One anche quelli per la Xbox originale.A questo proposito Phil Spencer ha recentemente confermato ...

Phil Spencer racconta la disastrosa situazione in cui versava il settore Xbox di Microsoft : Gli errore fatti con il lancio di Xbox One sono evidenti ed hanno causato una grossa perdita per Microsoft, la quale probabilmente non riuscirà mai a riprendersi del tutto per questa generazione di console. La colpa di tali errori spesso ricade su Don Mattrick, l’ex dirigente di Redmond, che all’epoca prese delle decisioni discutibili come vendere Xbox One ad un prezzo elevato e maggiore rispetto a PlayStation 4 a causa del kinect ...

Phil Spencer : Xbox One X è un nuovo inizio per Microsoft : In occasione del DICE Summit 2018 di Las Vegas, Phil Spencer ha definito il lancio della Xbox One X come un nuovo inizio per Microsoft, dopo i problemi riscontrati con la prima Xbox One. Xbox One X? Un nuovo inizio per Phil Spencer Phil Spencer ha dunque affermato quanto segue: Dopo il lancio problematico di Xbox One, avevamo bisogno di un nuovo inizio. La nostra preoccupazione più grande, è stata quella di aver perso ...

Phil Spencer auspica per il futuro una maggiore inclusività dei videogiochi e la fine dei comportamenti scorretti degli utenti : Come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri, Phil Spencer ha aperto con un lungo intervento il DICE Summit 2018 di Las Vegas, parlando di numerosi temi che riguardano l'industria e concentrandosi nell'auspicare una maggiore inclusività per il futuro. Come riporta Polygon, il capo della divisione Xbox ha inoltre condannato i comportamenti dannosi di alcuni utenti, a causa dei quali molto spesso le donne e le minoranze non si sentono ...