PERUGIA | I GIORNI DEL FESTIVAL DI GIORNALISMO

PERUGIA - dall’11 al 15 aprile il Festival Internazionale del giornalismo : 700 speaker e più di 300 eventi in cinque giorni : Più di 300 eventi in 14 location diverse nel centro storico di Perugia, oltre 700 speaker da 44 paesi diversi e, come sempre, tutto rigorosamente a ingresso libero e in live streaming. Manca poco al via della dodicesima edizione del Festival Internazionale del giornalismo: dall’11 al 15 aprile Perugia è pronta a ospitare cinque giorni di dialoghi, workshop, interviste, musica e documentari per capire e analizzare un mondo in continuo ...