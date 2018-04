Per la Cassazione navigare sui siti di incontri è già un tradimento

Scuola - diplomati magistrali fuori dalle GaE : maxi ricorso in Cassazione Per chiedere annullamento sentenza : Il sindacato Anief, attraverso una nota pubblicata sul proprio portale, torna sulla sentenza N. 11 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, una sentenza tristemente nota per aver estromesso dalle graduatorie ad esaurimento i diplomati magistrale. Nel comunicato, si parla di almeno 10 validi motivi per impugnare la sentenza alla Corte di Cassazione. Ecco quanto si legge nella […] L'articolo Scuola, diplomati magistrali fuori ...

La Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni Per l’ex ad del Molino Cordero di Fossano : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a cinque anni di carcere per Aldo Cordero ex amministratore delegato della Molino Cordero, per omicidio plurimo colposo. ...

Massimo Bossetti chiede nuova Perizia su Dna/ Lettera alla Cassazione : "Voglio la verità - sono innocente!" : Massimo Bossetti chiede nuova perizia su Dna e scrive una Lettera alla Cassazione: "Voglio la verità, sono innocente!". Omicidio Yara Gambirasio.

Il tenore di vita va preso in considerazione Per l'assegno di divorzio. La richiesta del pg della Cassazione : Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere l'assegno divorzile. Lo ha chiesto il pg della Cassazione, Marcello Matera, alle sezioni unite della Suprema Corte che devono decidere se confermare o meno il verdetto 'Grilli' che ha archiviato il tenore di vita. La decisione degli ermellini sarà ...

Cassiera ritaglia i punti dalle confezioni : Per la Cassazione è giusto licenziarla : La donna sorpresa dalle telecamere a ritagliare i punti e rimettere a posto le confezioni, punita con la massima sanzione disciplinare.Continua a leggere

Brega Massone - la Cassazione : “Ergastolo non è ancora escluso”. Sentenza annullata Per “lacune motivazionali” : Un appello bis per motivare meglio l’accusa di omicidio volontario e solo “eventualmente” rideterminare la pena. La Sentenza di ergastolo per l’ex primario Pier Paolo Brega Massone, accusato dell’omicidio di quattro anziani sottoposti a intervento con lo scopo di ottenere rimborsi dal sistema sanitario nazionale, è stata annullata lo scorso giugno dalla Cassazione. Ma ora le motivazioni della Sentenza fanno ...

Parentopoli Ama - la Cassazione conferma la condanna a due anni Per l’ex ad Panzironi : Le sentenze per la “Parentopoli Ama” diventano definitive. La corte di Cassazione ha infatti confermato la condanna a due anni di carcere per Franco Panzironi, l’ex amministratore delegatato della municipalizzata dei rifiuti del comune di Roma. La vicenda è quella delle assunzioni clientelari ordinate all’interno della società tra il 2008 e il 2010. La Suprema Corte ha confermato anche la condanna a nove mesi per Luciano ...

Cassiera ritaglia i punti del Mulino Bianco - licenziata. Per la Cassazione 'è giusta causa' : La Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa nei confronti di una Cassiera della 'Cooperativa Adriatica' colpevole di aver ritagliato i punti premio da due confezioni di cracker del ...