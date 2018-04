Per il Veneto un turismo dal segno più

Momenti di paura in Veneto : tromba d'aria porta via cartelli e coPerture dei tetti : Minuti di paura sono stati vissuti oggi dalle 12.40 alle 12.45 circa sul territorio tra Thiene , Villaverla e Molina di Malo colpito da una tromba d'aria che con una circolazione al suolo ha provocato,...

Veneto : lunedì assessore Bottacin in sopralluogo a Frana di Perarolo : Venezia, 13 apr. (AdnKronos) - L’assessore regionale all’ambiente e alla difesa del suolo Gianpaolo Bottacin, in concomitanza con l’avvio dei primi cantieri forestali, effettuerà un sopralluogo con i tecnici regionali alla Frana della Busa del Cristo a Perarolo, nel bellunese. L’appuntamento è luned

Miatello e 20 associazioni Unite Per il fondo di ristoro ai soci BPVi e Veneto Banca scrivono ai parlamentari : fare in fretta! Il 28 aprile ... : Il recente voto ha aperto una stagione di rinnovamento della politica e delle regole di Governo. Si sono tutelati le imprese del territorio, lavoratori e i correntisti. Per i danneggiati la via ...

ScoPerta in Veneto raffineria eroina : ANSA, - PADOVA, 12 APR - Era nascosta in un casale nelle campagne ai confini tra Padova e Vicenza una maxi-raffineria di eroina, smantellata dai Carabinieri di Padova, che hanno arrestato due ...

Vitalizi : Ciambetti - in Veneto Per rinunciare non serve legge - norma c'è già (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Con questo non intendo avallare privilegi o avanzare una difesa della categoria: già nel 2012, anticipando la normativa nazionale poi varata dal governo Monti, il Consiglio regionale del Veneto aveva fortemente ridotto gli emolumenti, prevedendo anche delle penalizzazion

Vitalizi : Ciambetti - in Veneto Per rinunciare non serve legge - norma c'è già : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) - “A dire il vero, se un consigliere regionale vuole rinunciare allo stipendio lo può fare senza problema alcuno: la legge regionale lo prevede esplicitamente all’art. 8 ter della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5”. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Ro

Vitalizi : Ciambetti - in Veneto Per rinunciare non serve legge - norma c’è già : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – ‘A dire il vero, se un consigliere regionale vuole rinunciare allo stipendio lo può fare senza problema alcuno: la legge regionale lo prevede esplicitamente all’art. 8 ter della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5″. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, interviene nelle polemiche sull’indennità per i consiglieri regionali. ‘La legge del 1997 ...

Vitalizi : Ciambetti - in Veneto Per rinunciare non serve legge - norma c’è già (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Con questo non intendo avallare privilegi o avanzare una difesa della categoria: già nel 2012, anticipando la normativa nazionale poi varata dal governo Monti, il Consiglio regionale del Veneto aveva fortemente ridotto gli emolumenti, prevedendo anche delle penalizzazioni in caso di assenze o mancata partecipazione ai lavori, mentre oggi la Prima Commissione consiliare sta studiando il nodo della ...

Turismo : un continuo crescendo Per il Veneto : ... dall'altra siamo attenti a non considerare i primati come una normalità certa e definitivamente acquisita: il Turismo non è né una scienza esatta né un'idea codificata, è un insieme di molte ...

Turismo : un continuo crescendo Per il Veneto (2) : (AdnKronos) - L’unico dato negativo riguarda le presenze della montagna: “Attribuibile – ha affermato l’assessore – essenzialmente alla scarsità di neve e alle poco favorevoli condizioni climatiche nella stagione invernale 2016-2017. Ma anche in questo caso non mancano i segnali incoraggianti: sono

Turismo : un continuo crescendo Per il Veneto : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) - “Quando si parla di Turismo del Veneto è diventata un’abitudine parlare anche di record. Da una parte siamo soddisfatti e orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo, dall’altra siamo attenti a non considerare i primati come una normalità certa e definitivamente acqu

Turismo 2017 in crescita Per il Veneto. Caner : 'Un nuovo exploit da cui ripartire Per migliorarci ancora' : ... dall'altra siamo attenti a non considerare i primati come una normalità certa e definitivamente acquisita: il Turismo non è né una scienza esatta né un'idea codificata, è un insieme di molte ...

Turismo : un continuo crescendo Per il Veneto : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – ‘Quando si parla di Turismo del Veneto è diventata un’abitudine parlare anche di record. Da una parte siamo soddisfatti e orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo, dall’altra siamo attenti a non considerare i primati come una normalità certa e definitivamente acquisita: il Turismo non è né una scienza esatta né un’idea codificata, è un insieme di molte componenti, costantemente ...

Sanità : Zaia - Mef riconosce equilibrio bilancio veneto anche Per il 2017 (2) : (AdnKronos) - “La GSA 2017 – fa presente Zaia – ammontava a 421 milioni 725 mila euro erogati ad Azienda Zero, dei quali oltre 272 utilizzati e oltre 149 milioni non utilizzati che, con questa delibera, abbiamo destinato a una serie di importanti finanziamenti”. Si tratta della copertura degli oneri