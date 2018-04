Per Casaleggio sacrificare Di Maio val bene un governo

Di Maio giovane premier? Diktat A volerlo solo Grillo e Casaleggio Vero problema Per il nuovo governo : Piero Ignazi sostiene giustamente, su “Repubblica”, che la situazione politica non si sbloccherà finché Luigi Di Maio non rinuncerà all’assurda – e costituzionalmente infondata – pretesa di essere nominato primo ministro. Una richiesta, Segui su affaritaliani.it

Di Maio giovane premier? Diktat L'imposizione di Grillo-Casaleggio Vero problema Per il nuovo governo : Piero Ignazi sostiene giustamente, su “Repubblica”, che la situazione politica non si sbloccherà finché Luigi Di Maio non rinuncerà all’assurda – e costituzionalmente infondata – pretesa di essere nominato primo ministro. Una richiesta, Segui su affaritaliani.it

Di Maio giovane premier? Un diktat L'imposizione di Grillo-Casaleggio Vero problema Per il nuovo governo : Piero Ignazi sostiene giustamente, su “Repubblica”, che la situazione politica non si sbloccherà finché Luigi Di Maio non rinuncerà all’assurda – e costituzionalmente infondata – pretesa di essere nominato primo ministro. Una richiesta, Segui su affaritaliani.it

Iacoboni cacciato Per aver rivelato in anteprima il passaggio dinastico tra Casaleggio padre e figlio : Il caso del giornalista della "Stampa" Iacoboni cacciato dall'incontro pubblico organizzato da Casaleggio e M5s svela l'ennesimo spaccato inquietante su un partito che non ha nulla di democratico e disprezza fin dalla nascita la stampa libera.Davide Casaleggio ha rivendicato con orgoglio, in un post su Facebook, l'allontanamento del cronista unicamente per quello che ha scritto, eliminando la finzione e le bufale del mancato accredito. ...

Iacoboni - Nuzzi : “Cacciarlo da Ivrea? Scelta Personale di Davide Casaleggio. Decisione sbagliata che non condivido” : “E’ stata una Scelta personale di Davide Casaleggio. Una Decisione sua. sbagliata. E che io non condivido in nessun modo”. Gianluigi Nuzzi, intervistato da il Foglio, torna sulle polemiche per l’allontanamento del giornalista Jacopo Iacoboni da Sum#02 , festival organizzato dall’associazione Gianroberto Casaleggio a Ivrea lo scorso 8 aprile. Il giornalista, membro dell’associazione e tra i presentatori della ...

"Perché non ho fatto entrare Iacoboni". La versione di Casaleggio : Davide Casaleggio rompe il silenzio sull'esclusione del giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni all'evento da lui organizzato a Ivrea il 7 aprile, il Sum #02. Con un post su Facebook difende la scelta dell'organizzazione di tenere fuori il cronista del quotidiano torinese: "In un evento per ricordare il pensiero e gli ideali di mio padre, mi sono chiesto se lui avrebbe voluto che ci fosse una persona tanto meschina. E sulla ...

Davide Casaleggio : "Iacoboni escluso? Il giornalista della bufala su 'Beatrice Di Maio' è una Persona meschina - nessun dubbio nel lasciarlo fuori" : Davide Casaleggio rompe il silenzio sull'esclusione del giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni all'evento da lui organizzato Sum#02. Con un post su facebook difende la scelta di lasciare fuori il cronista critico: "A quasi due anni dalla scomparsa di mio padre, insieme ad amici e collaboratori abbiamo organizzato SUM#02 per mettere in pratica una cosa che lui ci esortava sempre a fare: "Capire il futuro". Il nostro intento è sempre ...

M5s - a Sum#02 anche l’ex ministro Pd Massimo Bray. Casaleggio : “Qui Perché gestisce la Treccani e nient’altro” : “Questa è una giornata in cui vogliamo parlare del futuro nel prossimi vent’anni, ma capisco lo sguardo dei giornalisti sia rivolto a Palazzo Chigi“. Così Davide Casaleggio, organizzatore della convention di Ivrea Sum #02, elude le domande dei cronisti interessati agli scenari politici. E sulla presenza dell’ex ministro Massimo Bray tra i relatori della giornata dice: “Apertura al Pd? Mi sembra che gestisca la ...

M5S : Anzaldi - Casaleggio bluffa Per nascondere conflitto di interessi : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – ‘Ecco l’ultima barzelletta di Davide Casaleggio, alla disperata e goffa ricerca di scacciare il conflitto di interessi che impersona in maniera evidente: ‘La Casaleggio Associati e l’Associazione Gianroberto Casaleggio non hanno nulla a che fare con la politica e sono totalmente estranee al Movimento 5 stelle’ (Sole 24 ore di oggi). Dire una cosa del genere significa considerare gli ...

M5S : Anzaldi - Casaleggio bluffa Per nascondere conflitto di interessi (2) : (AdnKronos) – ‘I tg siano conseguenti alle parole di Casaleggio ‘ invita Anzaldi ‘ non seguano l’evento di Ivrea, visto che a detta dello stesso organizzatore non ha alcun valore o finalità politica e di partito. Se Sum non ha alcun legame con la politica e con il Movimento 5 stelle, che interesse può avere per l’informazione?”. “Se Casaleggio è ‘solo un tecnico’, come ha detto Di ...

Governo M5s-Lega/ Salvini a Ischia "dialogo aPerto - scopra carte" : Casaleggio "Di Maio rispetti volontà gente" : Governo, gelo M5s-Lega: Salvini a Ischia, 'dialogo aperto Luigi scopra le carte reddito cittadinanza'. Casaleggio 'Di Maio rispetti volontà popolare'.

Governo M5s-Lega/ Salvini a Ischia “dialogo aPerto - scopra carte” : Casaleggio “Di Maio rispetti volontà gente” : Governo, gelo e sfida M5s-Lega: Salvini a Ischia, "dialogo aperto, Luigi scopra le carte sul reddito di cittadinanza". Casaleggio, "Di Maio impeccabile ma rispetti volontà popolare"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 11:13:00 GMT)

Casaleggio : “SPero che Per il governo si rispetti la volontà popolare. Elezioni? Non abbiamo paura” : "Delle soluzioni se ne sta occupando Luigi Di Maio e sta gestendo questo momento in maniera impeccabile. Per il resto la mia unica valutazione è che mi auguro che la volontà popolare venga rispettata", ha spiegato Davide Casaleggio in un'intervista concessa al Corriere della Sera.Continua a leggere

“Di Maio pronto al passo indietro” Il braccio destro di Casaleggio svela il piano Per l’accordo col Pd : Per capire fino a che punto esista davvero un doppio forno nella testa di Luigi Di Maio bisogna andare a Bologna. E ascoltare con attenzione quello che Max Bugani ha detto a un esponente del Pd emiliano: «Dal 4 aprile (avvio delle consultazioni, ndr) le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il pri...