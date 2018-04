Pensioni e non solo | come trasferirsi alle Canarie e vivere felici | ora c' è pure lo

Pensioni - Opzione Donna : il Movimento non dimentica - le novità Video : Quella di governo non è l'unica crisi che sta interessando l'Italia in queste ultime settimane, se si pensa alle migliaia di lavoratrici richiedenti la proroga di #Opzione Donna che si sono ritrovate con nulla in mano dopo un anno di passione. Il Movimento OD, gruppo Facebook amministrato da Teresa Ginetta Caiazzo e Lucia Rispoli, non intende abbassare la guardia, visto il momento delicato attraversato dalla politica italiana. Negli ultimi ...

Amianto - assolto l’ex direttore Inail : «Non pilotò gli “scivoli” Pensionistici» : Secondo i giudici, Pietro Pastorino non avrebbe pilotato gli “scivoli” pensionistici di circa 30mila operai

RIFORMA Pensioni 2018/ Esodati - appello ai parlamentari per nona salvaguardia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 8 aprile. Esodati, appello ai parlamentari per nona salvaguardia. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Ghiselli non esclude mobilitazione sindacati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 7 aprile. Roberto Ghiselli non esclude una mobilitazione dei sindacati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 05:09:00 GMT)

Pensioni E LAVORO/ Contratti dello sport - un dossier da non dimenticare : Cresce l'uso del contratto di collaborazione sportiva. Ma spesso con abusi che portano a situazioni non positive per i lavoratori, spiega LAMBERTO MILANI(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 06:07:00 GMT)CONTRATTO STATALI/ Il merito dimenticato da Corte dei conti e sindacati, di L. OliveriSPILLO/ Il regalo di Pasqua sulla disoccupazione per il nuovo Governo, di G. Palmerini

RIFORMA Pensioni 2018/ Loy : Legge Fornero da correggere - non da abolire (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 aprile. Le parole di Guglielmo Loy sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 05:27:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Nuovo appello per varare la nona salvaguardia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Nuovo appello per varare la nona salvaguardia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 aprile(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:04:00 GMT)

Pensioni - nel 2017 il 50% degli assegni non è stato coperto da contributi Video : I dati in arrivo dall'#Inps riaccendono il dibattito sul comparto previdenziale [Video], dopo che negli scorsi giorni si sono moltiplicati i moniti delle istituzioni tecniche internazionali sulla tenuta del settore. Se da un lato si chiede di mantenere in essere l'attuale sistema di regole, ed anzi, si richiama a possibili future strette, dall'altro lato si evidenzia come l'importo degli assegni ricevuti dalla maggior parte degli anziani resti ...

RIFORMA Pensioni/ Esodati - i fondi per la nona salvaguardia ci sono (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Esodati, i fondi per la nona salvaguardia ci sono. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 marzo(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:14:00 GMT)

Pensioni : sette su 10 non raggiungono i 1000 euro : Recenti dati rilevati dall'Inps nell'Osservatorio sulle Pensioni, hanno evidenziato che sette pensionati su 10 ricevono un assegno Pensionistico inferiore ai mille euro. Le Pensioni provenienti dall'Inps nel 2018 ammontano a 17,88 milioni di cui il 70% inferiori ai mille euro. Questo dato non tiene però conto delle Pensioni pubbliche o di quelle erogate a componenti del mondo dello spettacolo. La percentuale di Pensioni fino a mille euro arriva ...

Riforma Pensioni/ Patriarca : Ape e Rita per non vanificare la Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Patriarca: Ape e Rita per non vanificare la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 marzo(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 09:24:00 GMT)

Pensioni - l'avvertimento dell'Europa al prossimo governo : la riforma Fornero non si tocca : Da Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale sono arrivate nuove sollecitazioni per l'Italia perché non vengano toccate le riforme previdenziali degli ultimi anni, vale a dire la ...