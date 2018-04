Pensioni 2018 | ultimissime notizie ad oggi 15 4 | adeguamento all' AdV assurdo?

Pensioni 2018 : ultime news 14 marzo - messaggio Inps n° 1609 Video : Le ultime novita' sull’Ape sociale ed i precoci arrivano direttamente dall’#Inps che con il messaggio del 12 aprile 2018 numero 1609 rende noto che il termine per presentare l’integrazione della documentazione riguardante il nuovo modello AP116 sara' non più il 13 aprile, ma il 20. Una settimana in più per permettere a chi deve completare la domanda per accedere alla pensione anticipata [Video] inserendo le novita' introdotte dalla Legge di ...