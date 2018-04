Pelonzi | non possiamo accettare vandalismo su monumenti di Roma

romadailynews

(Di lunedì 16 aprile 2018): vandali vanno neutralizzati. Nostra città va amata e curata– Di seguito la nota del capogruppo del PD in Campidoglio, Antongiulio. “E’ veramente sgradevole dover commentare episodi che nessuno di noi vorrebbe mai che accadessero. La nostra città va amata e curata e i vandali vanno neutralizzati. Ieri la Fontana della Terrina a piazza della Chiesa Nuova, quindi in pieno centro è stata sfregiata. La notte precedente era toccato a due busti del Gianicolo. Nel video pubblicato dal quotidiano Leggo si vedono dei ragazzi che lanciano, ripetutamente, una bicicletta contro la fontana. E’ il gesto dissennato di chi non ha compreso il valore dell’enorme patrimonio artistico e monumentale di una città unica al mondo. Auspico vivamente che gli autori dello scempio siano al più presto individuati”. “Siamo stati scossi e turbati dalle ...