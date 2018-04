ilfattoquotidiano

: Calenda: “Pd promuova governo di transizione” Orfini lo boccia: “Idea curiosa, non spetta a noi” - petergomezblog : Calenda: “Pd promuova governo di transizione” Orfini lo boccia: “Idea curiosa, non spetta a noi” - HuffPostItalia : Silvio Berlusconi boccia la reazione sdegnata di Salvini sulla Siria e chiede accelerazione sulla formazione del go… - MPenikas : Pd, Boccia: “Governo di transizione con noi, M5s e Lega? Impossibile. Da Calenda banalità politica”… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Il modello del governo di tutti è unapolitica. Se fosse così semplice, si sarebbe già fatto. Per come stanno le cose oggi, l’ipotesi didi un governo che vede insieme Pd--M5s non ha alcuna attinenza con la realtà”. Sono le parole del deputato Pd, Francesco, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito dell’intervista rilasciata oggi a Repubblica dal ministro dello Sviluppo Economico, Carlo. “Nella vita reale non esiste la funzione del governo di” – spiega il parlamentare dem – “se non per accompagnare una legislatura al voto; in quel caso esiste già un governo per gli affari correnti in grado di gestire questa pseudo-. Quella diè una libera e legittima valutazione da iscritto del Pd, ma non tiene conto delle pesanti differenze che ci sono tra ...