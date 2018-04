Partito il conto alla rovescia per il lancio di Tess | il nuovo cacciatore di pianeti

meteoweb.eu

: RT @ClaudioFarana: Ma ci rendiamo conto. . Ancora! dopo che abbiamo votato 1^partito il M5s per la seconda volta, ancora dobbiamo sentire p… - mottagiuseppe1 : RT @ClaudioFarana: Ma ci rendiamo conto. . Ancora! dopo che abbiamo votato 1^partito il M5s per la seconda volta, ancora dobbiamo sentire p… - ClaudioFarana : RT @ClaudioFarana: Ma ci rendiamo conto. . Ancora! dopo che abbiamo votato 1^partito il M5s per la seconda volta, ancora dobbiamo sentire p… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Manca poco ormai aldi, ildidella NASA: osserverà oltre 200.000 stelle appena fuori dal Sistema Solare,ricerca dipotenzialmente abitabili. Ildel satellite, progettato e costruito dal Massachusetts Institute of Technology, avverrà alle 00:32 italiane del 17 aprile da Cape Canaveral, in Florida. Il satellite trascorrerà i prossimi due anni scrutando lo spazio e cercando di catturare le variazioni di luminosità dovute al passaggio deiin orbita intorno alle stelle: lo farà grazie alle sue 4 fotocamere ad ampio spettro. “sta andando in avanscoperta. Per certi versi non abbiamo idea di quello che scopriremo, sarà come disegnare una mappa del tesoro,” ha spiegato Natalia Guerrero del Mit.è un caso unico nel suo genere anche per l’orbita scelta: “rimbalzerà” tra la Terra e la Luna in ...