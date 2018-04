Papà e figlio con un metal detector trovano un tesoro in spiaggia

Il figlio malato ha bisogno di un rene - il Papà compie un gesto estremo : La vicenda non è accaduta in Italia, bensì in Gran Bretagna. L'amore di un genitore nei confronti di un figlio potrebbe arrivare ovunque e quello che è accaduto a Lancashire ne è la prova vivente. Questa è la storia di Barry Stokes, il quale ha dovuto per anni essere a fianco al suo figlio malato di una grave forma di cancro, dopo una lunga serie di chemioterapie il figlio Alan aveva un urgente bisogno di un trapianto di rene e dopo aver parlato ...

Papà dona una parte del suo fegato al figlio piccolo e gli salva la vita : E' una storia a lieto fine quella raccontata dal Gazzettino. Un papà ha donato parte del suo fegato al figlio di nemmeno un anno che rischiava la vita. Il trapianto...

Papa Francesco a Corviale consola figlio di un ateo : Nel 'Serpentone' vivono anche persone perbene, che hanno un cuore grandissimo e auspicano legalità e giustizia nel mondo. Don Gabriele Petreni, sacerdote della Fraternità dell'Incarnazione , ente ...

Papà Manzi - festa a Moltrasio Taglia il traguardo con il figlio : Emanuele Manzi e Ilaria Bianchi non hanno deluso e dopo aver vinto sabato il Vertical, ieri si sono impossessati anche dell'edizione numero sei del Moltrasio Imperial trail. Dominando: il cremiese è ...

Rovigo - troppo tifo durante le partite del figlio : stadio vietato al Papà ultrà : Al papà di un giocatore della Monti Rugby Junior di Rovigo è stato vietato di supportare in campo il figlio, ricevendo una sorta di Daspo casalingo limitato agli impianti sportivi del "Battaglini". Il motivo: tifo eccessivo. Sarà il Consiglio direttivo della Società a stabilire se e quando potrà ritornare a bordo campo.Continua a leggere

Giulia Michelini figlio : chi è - età - Papà : Abbiamo molte informazioni sul figlio di Giulia Michelini: chi è, la sua età, chi è suo padre e tante dichiarazioni dell'attrice sul suo essere madre. Il nome del bambino è Giulio Cosimo ed è certamente la persona più importante della vita di Giulia, arrivato in un momento sicuramente inaspettato ma se tornasse indietro rifarebbe la scelta che ha fatto. Tenere il bambino, quando è rimasta incinta. Sì, perché il primo periodo della gravidanza ...

Papà obeso perde 51 chili per poter donare un rene al figlio malato di cancro : Un genitore farebbe di tutto pur di aiutare il figlio. Anche perdere più di 50 chili per potergli donare un rene nuovo perché malato di cancro. E' quello che ha fatto Barry Stokes, un 61enne del...

Ferrara - 13enne minacciato di morte. Il Papà presenta 5 denunce : “Mio figlio non vive più” : Un ragazzino che frequenta le scuole medie è stato minacciato di morte da un gruppo di minori che da tempo terrorizza la città. “Se non ritiri la denuncia finisce male. Ti riempio di botte fino ad ammazzarti”, gli hanno detto dopo che, insieme al padre, ha denunciato il furto del cellulare.Continua a leggere

“Spaccategli le gambe!” disse il Papà al figlio che giocava a calcio : Davanti all’Istituto Russell-Moro di Torino, venerdì 6 aprile, un professore è stato picchiato da due persone giunte insieme al padre di uno studente che era stato mandato dal preside. Una resa dei conti. Una missione punitiva nei confronti di un professore reo di aver dato una punizione per un ritardo. A Venaus, un piccolo comune di meno di mille abitanti sempre in provincia di Torino, sabato 7 aprile si disputava una partita tra due squadre ...

Palermo - il figlio neonato muore dopo un intervento : Papà disperato aggredisce i medici : Il papà di un neonato affetto da tumore ha aggredito i quattro medici che l'hanno operato prima che il piccolo morisse. Uno di loro ha riportato un trauma cranico. Il direttore generale Migliore: "medici bersaglio troppo facile. Ci costituiremo parte civile".Continua a leggere

Mamma e Papà distratti dal selfie - il passeggino con il figlio finisce in mare : Si sono distratti facendosi un selfie , così il loro bambino all'interno del passeggino è finito in mare . La madre e il padre del piccolo si stavano scattando una foto sulla spiaggia quando hanno ...

Usa - Papà dimentica il figlio per ore nell’auto bollente : il bimbo muore : Il drammatico incidente in Carolina del Sud. Il papà si è dimenticato di lasciare il figlio all'asilo ed è andato a lavoro. Il bambino è stato trovato dopo ore privo di sensi.Continua a leggere