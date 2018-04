Papà dona il 25 per cento del suo fegato al figlio piccolo e gli salva la vita

Papà obeso perde 51 chili per poter donare un rene al figlio malato di cancro : Un genitore farebbe di tutto pur di aiutare il figlio. Anche perdere più di 50 chili per potergli donare un rene nuovo perché malato di cancro. E' quello che ha fatto Barry Stokes, un 61enne del...

Donazione organi - l’appello di un Papà : «La legge deve cambiare» : È successo quattro mesi dopo la morte di suo figlio, Riccardo, un ragazzo di 15 anni scomparso il 2 gennaio 2017 all’ospedale di Bergamo dopo un infarto. Marco Galbiati, che cercava chi avesse ricevuto gli organi del suo bambino, è riuscito a trovare almeno una di queste persone. «Mentre tornavo da una trasferta di lavoro – spiega Galbiati – mi è arrivato un messaggio anonimo, con i dati di un giovane, Maurizio, e la scritta “rene destro”». Se è ...

Come previsto la 'maglietta del papa' passa da Totti a Maradona : Diego Armando Maradona raccoglie il testimone della solidarietà da Francesco Totti. È sua la seconda firma sulla t-shirt #OrdinaryHeroes, la staffetta internazionale promossa dalla Segreteria per la Comunicazione del Vaticano. La maglietta, si legge sul sito del Sir, "al suo rientro in Vaticano, sarà battuta all’asta e tutti i proventi saranno donati al Santo Padre attraverso l’Obolo di San Pietro ...

La figlia muore e dona gli organi - l'appello del Papà : "Cerco chi oggi vede con i suoi occhi" : Continua l'appello disperato di papà Roberto Durastante, alla ricerca della persona che oggi vede...

Di Maio - lettera a Repubblica/ Elezioni e Governo M5s : Papà Di Battista - “perdona gli impresentabili” : Luigi Di Maio, Governo e incarico al Movimento 5 Stelle? Elezioni 2018, chi andrà a Palazzo Chigi: M5S primo partito, il candidato premier offre punti programmatici a tutti(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:00:00 GMT)

Papa Francesco/ “Signore donaci la grazia della vergogna per i nostri peccati” : Papa Francesco, l'omelia in Santa Marta sulla Quaresima: "Signore Dio, donaci la grazia della vergogna per i nostri peccati". Il cammino di misericordia contro il pregiudizio(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:10:00 GMT)

Rudy Zerbi : "Ho perdonato Davide Mengacci. Ma per me non è lui il mio Papà" : 'Ho passato momenti di grande rabbia, poi l'ho perdonato' . Rudy Zerbi ha scoperto di essere figlio di Davide Mengacci quando aveva trent'anni . Adesso che da quel giorno è passato un po' di tempo, ...

«Perché mamma mi ha abbandonato?» : il Papa risponde agli orfani : E insieme ricordiamo tanti bambini e ragazzi che sono andati in cielo: preghiamo per loro; e preghiamo per quelli che vivono in situazioni di grande difficoltà, in Romania e in altri Paesi del mondo. ...

Papa Francesco si commuove per l’orfano abbandonato/ “Ho pianto per te : certo che tua madre ti ama ancora” : Papa Francesco incontra gli orfani romeni e si commuove per un ragazzo abbandonato due volte dalla madre: "ho pianto per te, ma sono certo che tua mamma ti ama ancora"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:40:00 GMT)

Papa : tweet - solo chi riconosce propri sbagli è perdonato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...