Paolo Villaggio | la figlia | ' Ho odiato papà Fantozzi L' hanno abbandonato e ho un

Elisabetta Villaggio - la figlia di Paolo/ “Io Fantozzi lo odiavo : non mi faceva ridere…” : Elisabetta Villaggio, la figlia di Paolo, a quasi un anno dalla scomparsa la bellissima intervista di Libero Quotidiano: “Fantozzi? Non mi faceva ridere sempre…”.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 17:19:00 GMT)

Milena Vukotic - Pina di Fantozzi/ Il legame con Paolo Villaggio e il ritorno al teatro (Domenica In) : Milena Vukotic ritorna al suo grande amore degli esordi: il teatro. Sorelle Materassi la vede impegnata in diverse location italiane, mentre oggi è ospite di Domenica In. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:15:00 GMT)

Le comiche 2/ Curiosità sul film con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto su Nove (oggi - 3 marzo 2018) : Le comiche 2, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: Paolo Villaggio e Renato Pozzetto, alla regia Neri Parenti. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 20:36:00 GMT)

"Da ragazzo amavo ascoltare. Una serata con Paolo Villaggio valeva un anno di scuola" : Oltre quarant'anni di carriera e non sentirli: alla vigilia dell'uscita del filmPuoi baciare lo sposo, Diego Abatantuono si racconta a Vanity Fair e confessa che, ormai superati i sessanta, vive ogni giorno di set come fosse il primo. Al collega Carlo Verdone, strenuo sostenitore del fatto che l'unica misura del successo sia la longevità, Abatantuono risponde che attraversare un'epoca è importante. Io, Carlo e pochissimi altri ...

Gianni Fantoni/ La nostalgica imitazione di Paolo Villaggio (Che tempo che fa) : Questa sera a Che tempo che fa, in onda su Rai 1, troveremo tra gli ospiti Gianni Fantoni, attore comico che nella sua carriera ha condotto anche Striscia la notizia(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 23:59:00 GMT)

Paolo Villaggio e Anna Mazzamauro/ L'attrice : "Lui era geniale ma un po' snob - ecco perchè" (La Confessione) : Paolo Villaggio e Anna Mazzamauro, la nota Signorina Silvani parla del loro rapporto a La Confessione: "Lui era davvero geniale, ma un po' snob. ecco per quale motivo"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 19:50:00 GMT)

La Confessione - stasera alle 23 su Nove Anna Mazzamauro : “Paolo Villaggio era un geniale - ma snob” : geniale, ma snob. Anna Mazzamauro, a La Confessione, in onda sul canale Nove venerdì 23 febbraio alle 23, racconta a Peter Gomez il rapporto ambivalente avuto con Paolo Villaggio nel corso della sua lunga carriera. “Un giorno gli ho chiesto perché non eravamo mai diventati amici, né sul set, né fuori. La risposta di Paolo? ‘Io amo quelli che sono arrivati, ricchi e famosi’”, racconta. “Un po’ stronzo, come la Silvani”, commenta Gomez. “No, solo ...

Fabrizio De Andrè - Principe libero/ Bocca di rosa - la dedica a Paolo Villaggio (Seconda parte - diretta) : Fabrizio De Andrè, Principe libero anticipazioni: dalle critiche politiche per il suo album “Storia di un impiegato” al rapporto con Dori Ghezzi e la nascita della figlia Luisa Vittoria.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 23:17:00 GMT)

Gianluca Gobbi/ Chi è il Paolo Villaggio in “Fabrizio De André - Principe Libero” : la carriera tra cinema e tv : Chi è Gianluca Gobbi l'attore che interpreta Paolo Villaggio in "Fabrizio De André, Principe Libero". Per lui anche una parte in "Habemus Papam" di Nanni Moretti(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 22:24:00 GMT)