Paola di Benedetto a Mattino5 | Avrei voluto che il mio ex non si esponesse

Mattino 5 : Paola Di Benedetto critica Matteo Gentili : Paola Di Benedetto lancia una frecciata all’ex, Matteo Gentili, a Mattino 5 A poche ore dalla finale dell’Isola dei Famosi 13, Paola Di Benedetto ha detto la sua sull’esperienza nel reality condotto da Alessia Marcuzzi. La fidanzata di Francesco Monte ha confermato nel salotto di Mattino Cinque le parole rilasciate al settimanale Spy. La relazione con Francesco Monte prosegue a gonfie vele e il sogno dell’ex naufraga ...

Matteo Gentili : età - altezza e peso. Chi è l’ex fidanzato (calciatore) di Paola Di Benedetto : È stato sulla bocca di tutti per via della sua storia d’amore (ormai conclusa) con Paola Di Benedetto, chiacchierata naufraga dell’Isola dei Famosi 2018. Dopo una storia di quattro anni, Matteo Gentili, classe 1989, calciatore del Real Forte dei Marmi-Querceta, era pronto per convolare a nozze con “Madre natura” di ‘’ Ciao Darwin’’ ma il suo progetto è ben presto sfumato. “Si, ormai sono più di tre anni che stiamo insieme. – aveva ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto quasi pronti per Temptation Island : Francesco Monte e Paola Di Benedetto andranno a Temptation Island? La dichiarazione Dopo la breve apparizione all’Isola dei Famosi, Francesco Monte potrebbe approdare presto in un’altra isola. Quella delle tentazioni, quella di Temptation Island. Insieme alla nuova fidanzata Paola Di Benedetto, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato contattato, a quanto pare, per la […]

Paola Di Benedetto : «Francesco mi ha presentato a suo padre - stiamo voltando pagina insieme» : Francesco Monte e Paola Di Benedetto sono ormai una coppia a tutti gli effetti. Messi da parte i loro passati amorosi, lui con Cecilia Rodriguez e lei con Matteo Gentili, sono pronti per continuare la ...

Paola Di Benedetto : “Matteo Gentili al Grande Fratello? Spero che…” : Matteo Gentili al Grande Fratello 15? Paola Di Benedetto si sbilancia Paola Di Benedetto ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy in cui ha parlato dell’eventuale partecipazione di Matteo Gentili al Grande Fratello. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin non si è di certo risparmiata una frecciata contro il suo ex fidanzato, ricordando tutte le ospitate che il bel calciatore ha fatto sia a Pomeriggio 5 che a Domenica Live: ...

Paola Di Benedetto e Francesco Monte/ “Mi ha presentata a suo padre!” - poi l’insolita richiesta all’Isola… : Paola Di Benedetto e Francesco Monte/ “Mi ha presentata a suo padre Angelo!", poi l’insolita richiesta all’Isola dei Famosi sperando che il suo fidanzato possa essere presente per la finale.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:16:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Paola Di Benedetto sull'ex Matteo Gentili : 'Spero non ci vada per parlare di me' : Tra i presunti concorrenti del Grande Fratello 15, pronto a partire martedì prossimo su Canale 5, dovrebbe trovare spazio anche Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto, fresca naufraga all'Isola dei Famosi.Intervistata dal settimanale Spy, la bella Paola ha commentato questa imminente partecipazione dell'ex compagno, che dai divani di Barbara D'Urso aveva fatto trapelare come la loro storia d'amore non fosse del tutto conclusa ...

Matteo Gentili altezza - peso e foto fisico concorrente GF 2018 ed ex fidanzato Paola Di Benedetto : E si ritorna a parlare di lui: dell'ex fidanzato di Paola Di Benedetto Matteo Gentili! altezza e peso sono curiosità che conoscerete molto presto e parliamo di lui non per il semplice gusto di farlo, ma perché è diventato un concorrente del Grande Fratello 2018. L'edizione NIP, ovviamente, visto che non è balzato agli onori della cronaca per chissà quale avvenimento speciale. Barbara d'Urso lo ha voluto nel suo reality show e scopriremo così ...

Paola Di Benedetto parla del lavoro di Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi : Il lavoro di Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi: le dichiarazioni di Paola Di Benedetto a Casa Signorini Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto dopo l’Isola dei Famosi. A rivelarlo la stessa Madre Natura di Ciao Darwin a Casa Signorini. La modella vicentina è contenta di questo […] L'articolo Paola Di Benedetto parla del lavoro di Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi ...

Isola dei famosi - la pazzesca confessione di Paola Di Benedetto : 'Il pelo delle naufraghe...' : A svelare un segreto delle naufraghe impegnate all' Isola dei famosi , il reality condotto da Alessia Marcuzzi , ci pensa Paola Di Benedetto , che ormai ha da tempo abbandonato l'Honduras. Quale ...

Gemma - mamma di Bianca Atzei/ Dall'intervento al cuore allo sfogo all'Isola : le accuse di Paola di Benedetto : Gemma, la mamma di Bianca Atzei sbotta nel corso della diretta dell'Isola dei Famosi 2018. "Dimentica quando 3 anni fa sei stata in ospedale": cosa le è accaduto?(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 13:25:00 GMT)

Isola dei Famosi : Paola Di Benedetto contesta Alessia Mancini : Alessia Mancini criticata da Paola Di Benedetto dopo L’Isola 13 L’uscita dall’Isola dei Famosi di Alessia Mancini e Rosa Perrotta è stato uno dei temi toccati da Federica Panicucci nell’ultima parte di Mattino Cinque oggi. Paola Di Benedetto, ospite in studio, ha detto la sua sul conto dell’ex letterina di Passaparola, continuando a difendere l’amica Rosa Perrotta. La fidanzata di Francesco Monte ha esordito ...

Isola dei famosi : “Sì - ci depiliamo così…”. Madre Natura rivela tutto. È uno dei grandi quesiti del pubblico - a svelarlo finalmente è Paola Di Benedetto. Senza mezze misure la bellissima ragazza ha detto tutto (dettagli compresi) : Siamo abituati a vederle sempre belle, lisce e perfette. Sì, nei salotti tv o nei film… Ma quando stanno sull’Isola dei famosi, come fanno tutte quelle bellezze a rimanere così perfette e soprattutto depilate? È da sempre uno dei grandi quesiti del pubblico dell’Isola dei famosi: come si depilano le naufraghe del reality show? In asSenza di cerette e laser, le concorrenti come tengono a bada i peli superflui? A svelarlo è ora ...

Paola Di Benedetto spiega come si depilano le naufraghe dell’Isola dei Famosi : come si depilano le concorrenti sull’Isola dei Famosi? Lo spiega Madre Natura Paola Di Benedetto È da sempre uno dei grandi quesiti del pubblico dell’Isola dei Famosi: come si depilano le naufraghe del reality show? In assenza di cerette e laser, le concorrenti come tengono a bada i peli superflui? A svelarlo è ora Paola […] L'articolo Paola Di Benedetto spiega come si depilano le naufraghe dell’Isola dei Famosi proviene ...