Pamela, bufera sulla Contigiani «Si dimetta dal Consiglio delle donne» - Cronache Maceratesi

(Di lunedì 16 aprile 2018) Il suo è un atto di arroganza allo stato puro, sta interpretando in maniera politica il suo ruolo». E Messi rilancia: «Quando una donna viene uccisa come facciamo a non essere solidali e unite? ...