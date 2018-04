Palermo | verifiche strutturali su ponte Corleone | chiuse corsie verso Catania e Trapani

Palermo : cede controsoffitto in una scuola - in corso verifiche : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Crolla il panello di un controsoffitto dell'Istituto Regina Margherita di Palermo. Studenti e professori hanno trovato la 'sorpresa' questa mattina al loro ingresso a scuola. "Appena ricevuta la notizia di quanto accaduto in una delle classi dell'Istituto Regina Marghe