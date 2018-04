Palermo | tenta furto in un bar | arrestato

Palermo : tentati furti a Bagheria - tre arresti : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - Nel corso delle ultime 24 ore, la Polizia di Stato, a Bagheria (Palermo), ha proceduto all’arresto di tre malviventi ed ha sventato due distinti episodi di furto. Si tratta di due furti del valore non particolarmente pingue ma che, per modalità di luogo e di tempo, den

Palermo : legale antagonisti - nessuna prova che possa reggere accusa tentato omicidio (2) : (AdnKronos) - Sulla decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere di Codraro e Mancuso, l'avvocato Giorgio Bisagna spiega: "Abbiamo ritenuto che allo stato di avvalessero della facoltà di non rispondere perché ricordo che nel processo è l'accusa che deve provare la colpevolezza e sostenere

Palermo : legale fermati pestaggio leader FN - tentato omicidio reato spropositato : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "Io non ho ancora letto gli atti ma da quello che emerge finora posso certamente affermare che il capo di imputazione contestato ai miei clienti, di tentato omicidio in concorso, è davvero esagerato, direi spropositato". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Giorgio Bis

Dirigente Forza Nuova pestato a Palermo - due fermi per tentato omicidio : E mentre Giorgia Meloni ha chiesto che lo Stato "faccia sentire la sua autorità, senza tentennamenti", Matteo Salvini si augura che siano "gli ultimi episodi di cronaca nera della campagna elettorale"...

Palermo - due fermi per l’aggressione al responsabile di Forza Nuova : sono accusati di tentato omicidio : Due persone sono state fermate per l’aggressione del segretario provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino, pestato ieri sera a Palermo. Si tratta di Carlo Mancuso, 25 anni, e Giovanni Codraro, 27 anni. I due sono stati individuati grazie alle videocamere presenti nella zona dell’aggressione. L'articolo Palermo, due fermi per l’aggressione al responsabile di Forza Nuova: sono accusati di tentato omicidio proviene da Il Fatto ...

Palermo : aggressione leader Forza Nuova - Procura indaga per tentato omicidio : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - La Procura di Palermo indaga per tentato omicidio per l'aggressione al leader di Forza Nuova Massimo Ursino, avvenuta ieri sera nella centralissima via Dante. Al momento le posizioni di cinque giovani militanti dei centri sociali sono al vaglio della Procura. I giovani