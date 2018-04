Pakistan | attacco a chiesa cattolica | almeno 2 morti e 5 feriti

Pakistan - attacco a chiesa : due morti : 05.20 Almeno 2 persone sono morte e altre 5 sono rimaste ferite in Pakistan nell' attacco a una chiesa cattolica di Quelta effettuato da un commando armato quando i fedeli erano appena usciti dal luogo di culto dopo la messa domenicale Un killer ha sparato contro di loro da una motocicletta per poi darsi alla fuga. alcuni giorni fa, nella stessa città, un altro commando armato ha sparato contro un gruppo di cattolici, uccidendone quattro.

Pakistan - attacco a team anti-poliomielite : due morti e tre rapiti : Due membri di un team impegnato nella vaccinazione anti-poliomielite dei bambini sono stati uccisi ed altri tre sono stati sequestrati nel territorio tribale pachistano della Mohmand Agency. L'...