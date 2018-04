romadailynews

: Pacciani: unica soluzione ‘Piano Marshall’ con fondi statali o europei: Di seguito le… - romadailynews : Pacciani: unica soluzione ‘Piano Marshall’ con fondi statali o europei: Di seguito le… -

(Di lunedì 16 aprile 2018): situazione che va avanti da anni Roma – Di seguito le parole del direttore del dipartimento Simu del Campidoglio, Fabio. “Forse un ‘Piano Marshall’ con finanziamentise non addiritturaauspicabile per ripartire da condizioni di ordinarietà. Altrimenti saremo costretti a continuare a rincorrere la singola pioggia”. “Si può forse pensare a una riorganizzazione di tutte le strutture di controllo, da quelle municipali a quelle centrali. Perchè è una lotta impari -prosegue-. Noi abbiamo 800 chilometri di strade, i Municipi ne hanno 8.000, con 15 persone nostre e 1 o 2 per Municipi, una situazione che si trascina da anni”. L'articolo‘Piano Marshall’ conproviene da RomaDailyNews.