romadailynews

: #Oroscopo del giorno oggi Lunedì 16 Aprile 2018 : Oroscopo del giorno oggi Lunedì 16 Aprile… - romadailynews : #Oroscopo del giorno oggi Lunedì 16 Aprile 2018 : Oroscopo del giorno oggi Lunedì 16 Aprile… - SmartCity4Italy : RT @Key4biz: E' online l'oroscopo di oggi! - Key4biz : E' online l'oroscopo di oggi! -

(Di lunedì 16 aprile 2018)del162018.quotidiano: Ariete, Toro , Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.del162018diAriete Ottima giornata per le cose di lavoro che potranno scorrere lisce davvero senza alcun tipo di problema. Potreste avere anche qualche riconoscimento per i vostri meriti. Va bene e sembra migliorare, se in passato ci sono stati problemi, anche il settore affettivo e sentimentale. Avrete voglia in serata di organizzare una cena romantica con il vosto lui o la vostra lei. Non esagerate nel mangiare però.diToroforse vi sentite un pò irritati per certe cose che non sembrano andare come dovrebbero in amore oppure anche nel lavoro. Nel peggiore dei casi in entrambi i settori vi sentirete non a posto. Anche a livello fisico vi ...