Ora il Lecce si mette in poltrona

Lecce-Fondi/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - Orario - risultato live : diretta Lecce-Fondi: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 04:25:00 GMT)

Lecce - Lucarelli ti provoca ancOra : 'sorpreso dall'arbitro scelto' : Proprio come il direttore Lo Monaco, ormai anche il tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli continua settimanalmente a rilasciare dichiarazioni al vetriolo. Probabile che il mister insista con questo atteggiamento con l'intento di mettere pressione al Lecce che dopo il pareggio del Catania è tornato artefice del proprio destino. Il tecnico del Catania: "ci credo ancora" Stavolta, Lucarelli ha parlato della scelta dell'arbitro per il match tra ...

Gasdotto Tap - scontri su Lecce-Melendugno/ Feriti e sassi contro Polizia : Emiliano ancOra contestato sul piano : Tap, scontri al cantiere e Feriti con la Polizia: ultime notizie, disordini sulla provinciale 145 che collega Legge a Melendugno sulla strada che porta i mezzi Tap al cantiere di Gasdotto.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Lecce - ancOra scontri al cantiere del gasdotto Tap : contusi 2 agenti - fermato un attivista : Nuovi disordini si sono registrati nella notte con l'ennesimo tentativo di blocco messo in atto dagli attivisti No Tap sulla strada che i mezzi Tap percorrono...

Cambiare - lavOrare e garantire : per il convegno Uil di Lecce anche il segretario nazionale : I 160 delegati della Uil di Lecce, in rappresentanza dei 45mila iscritti, si sono riuniti per discutere di lavoro e sviluppo, analizzare lo stato dell'economia locale e le principali vertenze in atto ...

Diretta/ Reggina Lecce : streaming video e tv - i bomber. Quote - probabili formazioni e Orario : Diretta Reggina Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, Quote, orario e risultato live. La capolista prova a rilanciarsi al "Granillo"(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:59:00 GMT)

Serie C - Ora tocca al Lecce : ma con la Reggina ci sarà un assente pesante Video : Il #Lecce è in uno dei periodi più difficili degli ultimi anni. La possibilita' di perdere la vetta [Video], dopo averla conquistata diversi mesi fa, inizia a farsi concreta dopo l'ennesimo passo falso tra le mura amiche. stavolta avvenuto contro un Siracusa mediocre che ha svolto il compitino minimo ed ha portato a casa un punto d'oro anche in vista della penalizzazione che ha gia' colpito i siciliani e del deferimento che fa pensare ad altri ...

Serie C - Lecce in crisi ma è ancOra in pole per la promozione : Il Lecce non sta attraversando di certo un momento positivo, la squadra di Liverani è reduce dal deludente pareggio contro il Siracusa, la vittoria adesso manca da ben tre giornate, quello che sembrava un percorso in discesa verso la promozione adesso si è complicato terribilmente. ancora prima posto in classifica, due punti di vantaggio su Trapani e Catania che però devono recuperare una partita. Nonostante le difficoltà il Lecce può ...

Lecce - precipita dal lucernario mentre lavOra sul tetto e muore davanti ai figli : Tragedia di Pasqua a Calimera , Lecce, dove un uomo è morto dopo essere precipitato dal lucernario sovrastante la tromba delle scale della palazzina in cui viveva e in cui stava riparando l'antenna ...

Risultati Serie C Girone C - il Lecce si ferma ancOra : Catania e Trapani sempre più vicine [FOTO] : 1/22 LaPresse ...

Lecce Siracusa / Streaming video e diretta tv : i bomber attesi - probabili formazioni - quote e Orario : diretta Lecce-Siracusa: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma al Via del Mare sabato 31 marzo 2018.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:20:00 GMT)