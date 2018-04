optimaitalia

: Opzione richiedi denaro su #WhatsApp: colta nella beta 2.18.113 in India - OptiMagazine : Opzione richiedi denaro su #WhatsApp: colta nella beta 2.18.113 in India -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Si evolve ancoraper Android, sempre a partire dall'ultima2.18.113, di cui vi abbiamo parlato anchegiornata di ieri in riferimento all'introduzione di una nuova funzionalità che permette di ripristinare i media cancellati vecchi di due mesi, a patto che l'elemento in questione sia stato cancellato seguendo il percorso 'SDcard/', ma non il messaggio che lo veicolava all'interno della chat. Il discorso che vi proponiamo stamane, riportato dal 'TAS', pur restando ancorato all'ultima2.18.113, non ha nulla a che vedere con l'sopra descritta, ed è al momento circoscritta al solo mercatono (speriamo possa essere trasposta anche al di fuori dei confini locali, ed arrivare anche in Europa, e quindi in Italia).Stiamo parlando, nello specifico e per farvela breve, della possibilità che permette di richiederead amici e parenti, ...