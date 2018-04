“Ops!” A Barbara D’Urso sfugge l’indiscrezione sul Grande Fratello Mentre era in

caffeinamagazine

(Di lunedì 16 aprile 2018) Mediaset non vuole perdere un colpo. E tra la sempre vincente Maria De Filippi, la finalissima dell’Isola e altri grandi colpi in canna, ora si appresta a lanciare il ritorno del, dopo lo straordinario successo dell’edizione vip. Tra le novità del2018, guidato daD’Urso (altrafreccia nell’arco di Mediaset), c’è la stanza degli ospiti. Ogni settimana entrerà un personaggio famoso nella Casa di Cinecittà e tra i tanti ci sarà anche Cristiano Malgioglio, opinionista di questa edizione condotta da. Ma tra gli ospiti potrebbe figurare pure Filippo Nardi, ex gieffino e di recente concorrente dell’Isola dei Famosi. Le parole dellanel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 non sono passate inosservate e fanno ben sperare i fan, che non vedono l’ora di rivedere Nardi in televisione dopo ...