Opere d' arte censurate per gli ospiti musulmani? Scoppia il caso a Cairo

Venezia - colf sostituiva Opere d’arte con falsi nelle ville nobiliari : recuperati 2 dipinti : Due dipinti del valore di 200mila euro sono stati trovati in Germania. Le indagini coordinate dalla Procura di Venezia hanno permesso di stabilire che le opere erano state rubate nel 2011 da una banda che utilizzava una donna italiana che riusciva a farsi assumere come governante presso famiglie nobili.Continua a leggere

Parchi e giardini come Opere d’arte : a Napoli il primo corso in Italia sul restauro del verde : Due mesi di pratica fra i giardini di Capodimonte e della Reggia di Caserta e tanta, tanta teoria: il primo corso di restauro dedicato interamente al verde dei Parchi storici ripensa in modo innovativo al verde come un’opera d’arte da tutelare.Continua a leggere

Opere d’arte spiegate dai bambini : Zainetto di Ariana Grande sulle spalle, felpa dei dinosauri che ciondola fuori dai jeans e lo sguardo ipnotizzato dal «Ratto delle Sabine» del Giambologna, come se la realtà aumentata più interessante fosse lì, in quei quattro metri e dieci centimetri di mito plasmato nella terra cruda. «È immobile, ma è più bello di un videogioco - commenta Ma...

Il gusto dell’arte - a Milano 50 Opere celebri diventano un viaggio nella gastronomia (e anche delle ricette) : Still Life with Shellfish, Henri Matisse – Tartare di gamberi e capesante con limone, pepe rosa, erba cipollina Un vassoio con sopra una scodella con i gamberi crudi e una capasanta e lì vicino un limone tagliato a metà e un coltello. Un uomo che ha appena finito di arrotolare la pastasciutta grondante di sugo e avvicina la forchetta alla bocca. Un altro che mangia una fetta di carne aiutandosi con due mani di troppo. Una donna, pienotta ...

Terremoto Centro Italia : in Umbria salvate 260 Opere d’arte in un anno : “In un anno, abbiamo contribuito a recuperare e mettere in sicurezza 260 opere danneggiate dal Terremoto nel Centro Italia e i media di tutto il mondo hanno documentato il nostro appassionato lavoro“: lo hanno reso noto i 10 giovani restauratori fiorentini, diplomati dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che, grazie ad un finanziamento della Fondazione Cr Firenze, sono stati in Umbria per 12 mesi, in aiuto della ...

Opere d’arte e polizze assicurative : ecco come funzionano : Il mondo dell’arte è un settore particolare. Il valore delle Opere e degli oggetti d’arte è in genere piuttosto elevato. Anche se non tutti possiedono Opere milionarie nel proprio salotto, molti di noi conservano preziosamente pezzi d’arte dal valore comunque importante per le quali una comune assicurazione casa non è sufficiente. Per questo motivo […]

MPS pecora nera a Piazza Affari - ma Opere d'arte sono salve : MILANO , WSI, " Tornata in Borsa dopo la nazionalizzazione ora la banca più antica del mondo, Monte dei Paschi scivola sul fondo del listino azionario. Un crollo che ha costretto la banca a dover sottolineare che non ci sono in programma nuovi aumenti di capitale e che il piano di ...

Il writer che trasforma le svastiche in Opere d'arte : La prima svastica a Berlino è diventata una zanzara. Buffa, beffarda, disegnata su un muro nel quartiere residenziale di Schöneberg. 'Perché un 'moschito'? Perché i neonazisti sono come le ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - vincolo d'arte per le Opere d'arte (oggi - 22 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,8 euro ad azione. vincolo di collezione per le opere d'arte. Ultime notizie live di oggi 22 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Banksy e le sue critiche sotto forma di Opere d'arte tornano a New York : #Banksy ha ripreso a realizzare opere e, a distanza di 5 anni da "Banksy does #new York ", una serie di realizzazioni artistiche durate tutto un mese, torna nella grande mela per lasciare messaggi a ...

Banksy e le sue critiche sotto forma di Opere d'arte tornano a New York : Banksy ha ripreso a realizzare opere e, a distanza di 5 anni da "Banksy does New York", una serie di realizzazioni artistiche durate tutto un mese, torna nella grande mela per lasciare messaggi a sfondo sociale. I primi due pezzi una settimana fa: il primo a comparire è stato quello di un ratto che corre all’interno dell’orologio posto in cima ad un palazzo che si trova in una strada con un altissimo numero di passanti. Si potrebbe ipotizzare ...