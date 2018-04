Online il 730 precompilato 2018 : ecco istruzioni e bonus fiscali - : Le dichiarazioni dei redditi possono essere scaricate dal web e modificate. Per la prima volta, conterranno anche il dettaglio di come sono state utilizzate dallo Stato le imposte del contribuente

730 e Redditi - 30 milioni di dichiarazioni Online : da oggi puoi trovare la tua - Guida : Da oggi la dichiarazione si può vedere via web sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I modelli potranno essere consultati, scaricati e, novità di quest’anno, modificati e integrati con la nuova funzionalità di compilazione assistita. Altra novità riservata ai 30 milioni di contribuenti, l’indicazione di come vengono spese le tasse pagate dal singolo. Il 730 potrà essere inviato dal 2 maggio al 23 luglio

