OnePlus 6 sarà il primo smartphone OnePlus a essere resistente all’acqua

OnePlus 6 : Uscita - Rumors - Prezzo - Come Sarà? : OnePlus 6 estremizzerà il rapporto di forma del display fino ai 19:9. Ecco le prime foto di OnePlus 6: possibile scheda tecnica, caratteristiche tecniche, display, Prezzo , Uscita OnePlus 6 Il primo benchmark di OnePlus 6 è impressionante, e conferma nuovamente il notch (e lo Snapdragon 845) Anche se forse è ancora presto per parlare dell’ Uscita di OnePlus […]

I problemi di surriscaldamento di OnePlus 5T saranno risolti a breve da un aggiornamento : Un utente del servizio di assistenza di OnePlus risponde alle lamentele su Twitter di un possessore di OnePlus 5T riguardo a gravi problemi di surriscaldamento in situazioni di uso intenso e in momenti di utilizzo più standard. La replica del team di OnePlus è chiara: è già in fase di roll out un aggiornamento volto a risolvere una volta per tutte la questione. L'articolo I problemi di surriscaldamento di OnePlus 5T saranno risolti a breve da ...