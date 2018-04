Ogni giorno miliardi di virus cadono sul nostro pianeta

Mistero PUBG svelato - perché si riceve Ogni giorno l’update di 25 MB : PUBG viene aggiornato di tanto in tanto, gli sviluppatori rilasciano nuovi contenuti, funzionalità, miglioramenti e modifiche. Gli aggiornamenti perlopiù vengono rilasciati settimanalmente o mensilmente, ma tutti si saranno accorti che c'è un solo aggiornamento che viene rilasciato ogni giorno. Molti si sono meravigliati di questo, alcuni pensando di avere dei file di gioco corrotti. No, non è niente di tutto questo. si tratta però di un ...

Le 10 - piccole - cose che possiamo fare Ogni giorno per salvare il Pianeta : Non sprecare energia elettrica Un mondo senza energia elettrica ci sembra impossibile ma con alcuni piccoli accorgimenti possiamo risparmiare e tutelare l'ambiente. Acquistando, ad esempio, ...

«Gigi e Anna si sentono Ogni giorno» - l'indiscrezione di Orietta Berti dopo Masterchef : dopo la vittoria a Masterchef celebrities Anna Tatangelo ha detto di essere pronta per un nuovo album, ma secondo delle indiscresioni di Oggi sembra che ci siano novità anche nella sua vita...

Trenord - protesta dei pendolari : “Ogni giorno un calvario. E dopo la tragedia di Pioltello la situazione è peggiorata” : “Sempre troppo tardi”. protesta dei pendolari del settore nord ovest lombardo, che hanno organizzato un presidio alla stazione di Porta Garibaldi di Milano, per protestare contro i disservizi e denunciare continue cancellazioni e ritardi. “È sempre troppo tardi per comprare nuovi treni e fare nuove assunzioni in Trenord – lamentano i pendolari dopo l’annuncio da parte dell’azienda di un nuovo piano di investimenti per ...

“Sesso 21 volte la settimana : non avevo mai mal di testa”. Mariangela - mamma a tempo pieno e amante sincera : “Tre rapporti al giorno e il motivo è semplice. Ogni coppia dovrebbe fare come noi” : Viva la sincerità e viva l’amore. Il sesso in Italia è ancora un tabù e dichiarare la frequenza settimanale dei rapporti sessuali è ancora additato come un qualcosa di scurrile, sporco, sbagliato. Ma parliamoci chiaro: che male c’è? Tutti fanno sesso ed è giusto raccontare le proprie esperienze se queste non fanno male a nessuno e sono motivo di confronto. Coraggiosa quindi questa mamma che ha raccontato in diretta radio di “non aver mai ...

“Mi è venuto il cancro”. Lo ha usato per 30 anni - senza sapere. Ogni giorno si lava con il suo bagnoschiuma preferito - ma non poteva immaginare a cosa stava andando incontro. Il noto brand è alle strette e quello che venendo fuori è gravissimo : Negli Stati Uniti il caso è letteralmente esploso e il fatto che tutto ciò accada dall’altra parte dell’oceano non deve farci pensare che la cosa non ci riguardi. Infatti proseguono senza sosta le cause intentate da malati di tumore che collegano la loro condizione patologia all’uso prolungato di borotalco. Dopo che una giuria di Los Angeles ha condannato la Johnson&Johnson a pagare 417 milioni di dollari a una donna che ha usato per ...

Amazon Gaming Week : da questa notte tanti sconti su hardware e videogiochi Ogni giorno diversi : ... anche, nuova Amazon Gaming Week che, come s'intuisce dal nome, sarà un'intensa settimana durante la quale il famoso store online Amazon metterà in sconto tantissimi prodotti dedicati al mondo del ...

Amazon Gaming Week : da questa notte tanti sconti su hardware e videogiochi Ogni giorno diversi : Nuova primavera e quindi, anche, nuova Amazon Gaming Week che, come s'intuisce dal nome, sarà un'intensa settimana durante la quale il famoso store online Amazon metterà in sconto tantissimi prodotti dedicati al mondo del Gaming!Tra hardware di qualunque genere e videogiochi, ci sarà da divertirsi e ogni giorno vi aspetteranno nuove incredibili offerte, anche della durata di poche ore! L'Amazon Gaming Week terminerà l'11 aprile a mezzanotte.Noi ...

"Episodi di odio Ogni giorno - il moderno antisemitismo si chiama antisionismo". Intervista a Efraim Zuroff - direttore del Centro Wiesenthal di Gerusalemme : "L'indignazione non può essere a intermittenza, legata al momento, in reazione a un fatto particolarmente atroce. L'indignazione non deve essere una medicina salva-coscienze, tanto per dirsi 'io non sono uno di quei pazzi e non li giustifico'. Ciò che è stato fatto a Mireille Knoll è quello che milioni di ebrei hanno subito nei lager nazisti. Sono passati oltre settant'anni d'allora, ma l'Europa non può dirsi ...

Segregata in casa e picchiata Ogni giorno per 8 anni : l'anziano padre dal Marocco avverte i carabinieri : Otto anni Segregata in casa dal marito e picchiata quasi quotidianamente. Senza soldi, senza poter uscire a fare la spesa, senza permesso di soggiorno, senza poter andare a scuola di italiano o a ...

Alzheimer e sport : la storia di Sion Jair - che Ogni giorno scala la stessa montagna : La vicenda singolare di un appasSionato di trekking, che mostra come un esercizio regolare e intenso sia benefico per chi ha la malattia.

Folle scherzo a un amico con il compressore. Stavano lavorando insieme come Ogni giorno nella loro fabbrica - quando lui si è voltato e il suo collega ha deciso di agire in modo sconsiderato. Poco dopo - disperata corsa in ospedale : Non è la prima volta che ci ritroviamo a raccontare di scherzi stupidi che poi finiscono in tragedia. Stavolta, però, la storia ha davvero dell’incredibile. Una volta ancora è importante, quindi, ricordarsi che prima di agire è sempre bene pensare a quali conseguenze potrebbero esserci, soprattutto se la cosa che stiamo facendo è su un’altra persona. Così come il protagonista si questa vicenda che voleva fare uno scherzo al ...

Save The Children : in Yemen Ogni giorno cinque bambini uccisi o feriti - : A tre anni dall'inizio del conflitto nel Paese, sono oltre 22 milioni le persone che necessitano di assistenza umanitaria. Tra queste, la metà sono minori. 1,9 milioni i bambini che non possono andare ...

Bologna - la quotidianità del 15enne suicida : «Insulti e vessazioni Ogni giorno» : Bologna- Continue vessazioni, insulti e spintoni. Fuori dalla scuola che frequentava il ragazzino che giovedì sera si è suicidato sono proprio i compagni di scuola a raccontare che «era preso di mira ...