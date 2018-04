Oggi mi libero da una Spada di Damocle | da molti anni sono positiva all' Hiv Non

huffingtonpost

(Di lunedì 16 aprile 2018) Conchita Wurst è siero, lo ha rivelato lei stessa in un post su Instagram diretto ai fan. La vincitrice dell'Eurovision ha preso la decisione di pubblicare questa informazione poiché un ex ragazzo ha minacciato di renderla pubblica."è il giorno in cui mida unadi: daall'Hiv", scrive in tedesco sul suo profilo, "Tutto ciò in realtà è irrilevante per voi, ma un ex ragazzo minaccia di rendere pubbliche queste informazioni private e non voglio dargli alcun diritto di spaventarmi e influenzare la mia vita in futuro".heute ist der tag gekommen, mich für den rest meines lebens von einem damoklesschwert zu befreien: ich bin seit vielen jahren hiv-positiv. das ist für die öffentlichkeit eigentlich irrelevant, aber ein ex-freund droht mir, mit dieser privaten information an die ...