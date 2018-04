Nuovo stadio Roma | il Codacons ricorre al Tar | «Gli atti sono illegittimi»

Everton - il Nuovo stadio è... un plagio : copiata la curva dell'impianto di Dortmund - : Chi l'ha detto che i tifosi più caldi del mondo sono in Premier League? Non è un mistero che la curva più grande d'Europa, e più calorosa, abbia sede a Dortmund, nell'immenso Signal Iduna Park, la casa del Borussia, dove trovano posto 25.000 ...

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala spinge per un San Siro condiviso, ma è pronto ad ogni soluzione.

Problema sponsor per il Nuovo stadio : il Tottenham si sente una big : LONDRA - La clamorosa sconfitta di Wembley contro la Juventus sembra avere lasciato strascichi indiretti in casa Tottenham , dove erano tutti convinti di poter raggiungere i quarti di Champions League ...

Artisti - comici e vip in campo a Lesmo per l'inaugurazione del Nuovo stadio - e anche per solidarietà - : Una domenica all'insegna dell'uguaglianza. È tutto pronto per la grande festa targata Ac Lesmo in programma per domenica 11 marzo che si terrà nel nuovo stadio comunale di via Petrarca 2 Una domenica ...

Successo della prova a banco del motore Zefiro 40 : sarà il secondo stadio del Nuovo lanciatore europeo VEGA C : Quattro settimane di preparazione, 20 tecnici e operatori specializzati coinvolti, oltre 500 misurazioni registrate attraverso i sensori durante i 92 secondi di accensione che sono serviti a bruciare 36 tonnellate di propellente solido e che hanno generano una spinta 4 volte superiore alla potenza massima del motore di un moderno aereo da trasporto passeggeri. Il test del motore Zefiro 40, che si è concluso con Successo nei giorni scorsi in ...

Continua a crescere il fatturato del Liverpool, spinto dai ricavi da diritti tv e dai ricavi da stadio

Il presidente giallorosso attacca duramente le radio romane e parla del nuovo stadio della Roma: «Ricavi doppi o tripli con un nuovo impianto».

PALLOTTA CONTRO LE RADIO ROMANE/ “Le mando in bancarotta" - poi torna a parlare del Nuovo stadio della Roma : Roma, parla PALLOTTA: “Le RADIO RomaNE le mando in bancarotta, me ne rimangono solo 7”. L’attacco del patron dei giallorossi, l’italo-americano James PALLOTTA, alle emittenti capitoline(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:39:00 GMT)

Sono stati presentati i tre progetti per il nuovo impianto. Tribune coperte e aree commerciali gli aspetti comuni: ora si attende la decisione finale.

Nei pressi del Nuovo Stadio della Roma sarà allestito il Convivium, la zona in cui saranno presenti le attività commerciali e i punti di ristoro

Cagliari : 3 progetti per Nuovo stadio : ANSA, - Cagliari, 28 FEB - Il sogno si avvicina. Entro tre anni il Cagliari avrà un nuovo stadio, ultramoderno, da far invidia agli impianti più famosi in Europa. Nel suo 'piccolo', naturalmente, ...

Nuovo stadio Roma - il sindaco Virginia Raggi perde la bussola : quando la normalità diventa “un sogno” : Sembrava quasi che stesse svanendo ogni speranza, eppure lo stadio della Roma si farà, nonostante un caos totale creato attorno al progetto. E’ incredibile come in Italia qualcosa di normalissimo altrove come la costruzione di uno stadio, diventi una corsa ad ostacoli. Addirittura il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha definito un sogno quello giallorosso. Ma come, ma quale sogno? Uno stadio non è un sogno, è la normalità in ogni paese ...