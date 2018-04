Nuovo governo | Salvini | Mai con Pd | il M5s rispetti il voto

Dopo un weekend di stallo - cosa aspettarsi da questa settimana in vista del Nuovo governo : Nemmeno il weekend ha fatto fare passi avanti alle trattative per la nascita di un nuovo governo. L'appello del capo dello Stato alla responsabilità, resasi ancor più necessaria Dopo l'acuirsi della crisi siriana, sembra non aver aperto un varco nel blocco di veti incrociati tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia come tra Lega e PD. Il risultato, Dopo sei settimane dalle elezioni e due giri di consultazioni, è che ...

Regionali - se il Molise è come l'Ohio : battaglia di comizi guardando al Nuovo governo : Domenica 22 aprile è la data spartiacque , la prima delle due sfide Regionali a cui il Quirinale e i partiti guardano per sbloccare la crisi politica. Per i 5 Stelle Campobasso è un game decisivo, ...

Luigi Di Maio - lo schema dei grillini per il Nuovo governo : alla Lega concede due ministeri chiave : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio le distanze non sembrano accorciarsi con il passare dei giorni, anzi a sentire le rispettive dichiarazioni, non mancano motivi per far scoppiare nuovi scontri e ...

Silvio Berlusconi si propone come mediatore per la Siria e chiede un'accelerazione per la nascita del Nuovo governo : Cita Clausewitz, rievoca lo spirito di Pratica di Mare, parla dei "drammatici errori" dell'Occidente come l'intervento in Libia, ma soprattutto prova a conciliare le diverse posizioni in campo. Silvio Berlusconi si ritaglia un ruolo da protagonista e da mediatore nel dibattito sull'intervento in Siria con una lettera al Corriere della Sera, dove sottolinea l'urgenza di un governo in Italia che sia "nella pienezza dei suoi poteri".Berlusconi ...

Incontro tra Di Maio e Salvini : potrebbe nascere il Nuovo governo : I due leaders infatti si incontreranno domani in maniera informale a Vinitaly , dove si presume che avverrà l'Incontro cruciale dello sblocco della situazione politica . Se ciò non dovesse avvenire, ...

Governo : Casellati - voto non porterebbe nulla di Nuovo : Roma, 14 apr. (AdnKronos) – “Andare a votare non porterebbe nulla di nuovo, ci riporterebbe allo stato attuale, il voto oggi non risolverebbe la situazione del nostro Paese”. Lo ha affermato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ospite de ‘L’Intervista’ di Maria Latella, su Sky Tg24. L'articolo Governo: Casellati, voto non porterebbe nulla di nuovo sembra essere il primo su Meteo Web.

Salvini : vicenda Siria ha accelerato formazione Nuovo governo : Roma, 14 apr. , askanews, La vicenda Siriana 'porta in chiave italiana una accelerazione nella formazionen del nuovo governo'. Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook. 'Io ha ...

Siria - Berlusconi : accelerare Nuovo governo - sono molto preoccupato : Campobasso, 14 apr. , askanews, Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi auspica che la crisi internazionale in Siria 'spinga ad accelerare per dare con sollecitutidine un nuovo Governo ...

Mattarella sente Gentilonisu Siria.Timing Nuovo Governo...-Rpt- : Roma, 14 apr. , askanews, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni hanno avuto un collquio sulla crisi internazionale prodotta dall'attacco in ...

Lavoro : Cisl - Sud emergenza che Nuovo governo dovrà subito affrontare : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – “Speriamo che tutte le forze politiche dimostrino senso di responsabilita’ di fronte alla gravita’ dei problemi del paese, a cominciare dal Mezzogiorno che deve diventare una delle priorità nell’agenda del prossimo Governo”. Ad affermarlo è il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra, durante il suo intervento al Consiglio Generale della Ust Magna Grecia, ex Catanzaro, ...

Governo - i renziani chiedono di rinviare l’assemblea Pd che deve decidere sul Nuovo segretario : Usare lo stallo per la formazione del Governo per rimandare il regolamento di conti interno al partito e soprattutto la partita per la nuova segreteria. I renziani propongono alle altre correnti del partito di rinviare l’assemblea del 21 nella quale il Pd dovrebbe decidere se eleggere lì un nuovo segretario o andare a congresso. La richiesta sarebbe motivata dalla necessità di non aprire la partita interna mentre sono in corso le consultazioni, ...

Di Maio giovane premier? Diktat A volerlo solo Grillo e Casaleggio Vero problema per il Nuovo governo : Piero Ignazi sostiene giustamente, su “Repubblica”, che la situazione politica non si sbloccherà finché Luigi Di Maio non rinuncerà all’assurda – e costituzionalmente infondata – pretesa di essere nominato primo ministro. Una richiesta, Segui su affaritaliani.it

Consultazioni - Travaglio : “Nuovo governo? Lo vedo più lontano. Berlusconi tiene Salvini al guinzaglio” : “Il nuovo governo? Per quello che si è sentito all’ultimo giro di Consultazioni, mi sembra più lontano”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che spiega: “Se il M5S si illudeva che Salvini potesse liberamente scaricare Berlusconi, ora deve ricredersi. Berlusconi si è preso la scena, ha umiliato per l’ennesima volta i suoi alleati in diretta televisiva ...