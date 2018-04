Nuoto : Pellegrini - coraggio cambiare gara : L'atleta azzurra ha anche scherzato sulle notizie di gossip: "Ho un fidanzato a Milano, ma non lo conosco", svelando anche le proprie preferenze sportive: "Mi piacciono gli sport artistici, il ...

Nuoto - Coppa Brema 2018 : doppietta Aniene! Federica Pellegrini ritrova i “suoi” 200 e si riscatta sui 100 stile : La serie infinita dell’Aniene non si interrompe: doppietta numero nove per la società romana nella Coppa Brema, il campionato italiano per Club andato in scena oggi nella vasca da 25 metri alla Piscina Comunale di Riccione, come da tradizione all’indomani della conclusione degli Assoluti in vasca lunga. L’Aniene domina la classifica femminile (135 punti), davanti al Club Azzurra 91 Bologna (91) e al Team Veneto (90), mentre in ...

Nuoto - Coppa Brema 2018 : Ancora doppietta Aniene! Federica Pellegrini ritrova i “suoi” 200 e si riscatta sui 100 stile : La serie infinita dell’Aniene non si interrompe: doppietta numero nove per la società romana nella Coppa Brema, il campionato italiano per Club andato in scena oggi nella vasca da 25 metri alla Piscina Comunale di Riccione, come da tradizione all’indomani della conclusione degli Assoluti in vasca lunga. L’Aniene domina la classifica femminile (135 punti), davanti al Club Azzurra 91 Bologna (91) e al Team Veneto (90), mentre in ...

Nuoto - Campionati italiani 2018 IL PAGELLONE E' il 'Pellegrini day' tra laureati e laureandi : Nel giorno degli 'studiosi' la vittoria della 'dottoressa' in Economia e Commercio si inserisce perfettamente. ILARIA BIANCHI 7.5 : Migliora di un secondo il personale in una gara che è tuttora un ...

Nuoto - Federica Pellegrini e le scelte per il futuro : optare per il dorso o tornare al vecchio amore dei 200 sl? : “Sono stra-contenta, nuotare sui 60 secondi due volte in un giorno non me lo aspettavo. E’ stata una gara tirata. Il dorso lo alleno da qualche anno per pensare a qualcos’altro e non fare sempre stile. Mi diverto a farlo, facendo questi tempi sui 100 ancora di più. Adesso vedremo se sarà il caso di spostarsi di più sul dorso, sarei contenta di farlo. Devo dosare le energie verso Tokyo 2020“. Con queste parole Federica Pellegrini ha accolto il ...

Nuoto - Campionati italiani 2018 – IL PAGELLONE E’ il “Pellegrini day” tra laureati e laureandi : FEDERICA PELLEGRINI 8: Lima mezzo secondo al personale nei 100 dorso e già questo basterebbe a dimenticare i brutti pensieri del giorno prima ma il finale è quasi strappalacrime. Ritrova dopo sette mesi i 200 stile libero in una apparentemente insignificante terza frazione della staffetta ma i suoi occhi sono gli stessi di chi incontra un ex di cui, in parte, è ancora innamorato. Chissà…. MATTEO RIVOLTA 7: Vince la sua gara e tanto di ...

Nuoto - Pellegrini vola nei 100 dorso e centra la seconda miglior prestazione italiana di sempre : Federica vince sempre: lo fa, ed è il suo oro tricolore numero 117, nei 100 dorso agli Assoluti di Riccione. 'Ho guardato la lista delle partecipanti e mi è venuto un po' male', sorride alludendo all'...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Federica Pellegrini si riscatta nei 100 dorso e annuncia cambiamenti…Tris di farfalliste a Glasgow : Penultima giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Le finali del day-4 hanno regalato prestazioni degne di nota. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto. 100 farfalla uomini L’atteso confronto dei 100 delfino se lo aggiudica Matteo Rivolta (51″89). Il lombardo grazie ad un’ottima seconda vasca da 27″58 ha preceduto di appena un centesimo Piero Codia (51″90) in una lotta palpitante. ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : venerdì 13 aprile. Pellegrini vince i 100 dorso ed annuncia un futuro in tv? Tris di farfalliste a Glasgow : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Quarta giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Dopo la scorpacciata di tempi interessanti di ieri, oggi ad attirare l’attenzione degli appassionati sarà la sfida dei 100 farfalla uomini tra Piero Codia e Matteo Rivolta, già protagonisti agli Europei in vasca corta a Copenhagen (Danimarca) ed entrambi ...

Nuoto - Federica Pellegrini campionessa d’Italia nei 100 dorso. “Devo vedere se puntare più su questa disciplina” : Federica Pellegrini ha conquistato il titolo nazionale dei 100 dorso femminili agli Assoluti di Nuoto in corso di svolgimento a Riccione. La fuoriclasse di Spinea si è migliorata di 6 centesimi rispetto alle batterie del mattino, facendo segnare il crono di 1’00″03, seconda miglior prestazione di sempre in Italia, a soli 0.07 dal record nazionale fatto registrare proprio ieri in staffetta da Margherita Panziera, oggi seconda a 0.51 ...

Nuoto - Federica Pellegrini campionessa d’Italia nei 100 dorso. “Devo vedere se puntare più su questa disciplina” : Federica Pellegrini ha conquistato il titolo nazionale dei 100 dorso femminili agli Assoluti di Nuoto in corso di svolgimento a Riccione. La fuoriclasse di Spinea si è migliorata di 6 centesimi rispetto alle batterie del mattino, facendo segnare il crono di 1’00″03, seconda miglior prestazione di sempre in Italia, a soli 0.07 dal record nazionale fatto registrare proprio ieri in staffetta da Margherita Panziera, oggi seconda a 0.51 ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : venerdì 13 aprile. Pellegrini e Rivolta a segno nei 100 dorso e nei 100 farfalla : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Quarta giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Dopo la scorpacciata di tempi interessanti di ieri, oggi ad attirare l’attenzione degli appassionati sarà la sfida dei 100 farfalla uomini tra Piero Codia e Matteo Rivolta, già protagonisti agli Europei in vasca corta a Copenhagen (Danimarca) ed entrambi ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : venerdì 13 aprile. Iniziano le finali! Pellegrini vs Panziera nei 100 dorso : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Quarta giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Dopo la scorpacciata di tempi interessanti di ieri, oggi ad attirare l’attenzione degli appassionati sarà la sfida dei 100 farfalla uomini tra Piero Codia e Matteo Rivolta, già protagonisti agli Europei in vasca corta a Copenhagen (Danimarca) ed entrambi ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : venerdì 13 aprile. Super Pellegrini nei 100 dorso! Ceccon fuori dalla finale dei 200 dorso : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Quarta giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Dopo la scorpacciata di tempi interessanti di ieri, oggi ad attirare l’attenzione degli appassionati sarà la sfida dei 100 farfalla uomini tra Piero Codia e Matteo Rivolta, già protagonisti agli Europei in vasca corta a Copenhagen (Danimarca) ed entrambi ...