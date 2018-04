Non solo fake news | nasce Osservatorio su botnet

Paola Barale / Idillio finito con Raz Degan e Non solo : "Sono sempre stata molto particolare" : Paola Barale, da Domenica In a Che Fuori tempo che fa: nel salotto di Fabio Fazio tornerà a parlare di Raz Degan e del loro "silenzio" attuale? Ecco le sue ultime rivelazioni(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:20:00 GMT)

Pensioni e Non solo - come trasferirsi alle Canarie e vivere felici : ora c'è pure lo sportello : Da qualche anno a questa parte si sente parlare spesso di italiani emigrati alle Isole Canarie, un paradiso terrestre dove il clima è sempre bello, il mare limpido, la vita tranquilla e all’insegna del relax. Questa almeno è la...

Riders - l’alba di un nuovo sindacato? A Bologna la prima ‘Internazionale’ e la Carta dei Diritti : “Torino? Non ci sono solo i tribunali” : “Non sarà una sentenza a chiudere la partita”. A pochi giorni dalla decisione del tribunale di Torino che ha respinto il riconoscimento dello stato di lavoratore dipendente a sei fattorini della società tedesca del delivery Foodora, i Riders d’Italia si sono dati appuntamento a Bologna per la prima assemblea nazionale. sono arrivati di domenica (15 aprile), da Genova, Torino, La Spezia, Brescia, Milano, Roma, ma anche Torino, con un solo ...

La denuncia di Boeri : "Non solo vitalizi - i parlamentari hanno anche un altro privilegio" : Quella contro i vitalizi non è una battaglia "solo simbolica" perché può portare a "risparmi importanti, nell'ordine dei 150 miliardi l'anno", ha detto il presidente dell'...

'Braccialetti elettronici' e Non solo : il punto della Cgil : ... infatti oggi il commercio dei dati , mascherato spesso da produttività, rischia di stravolgere l'economia e, in qualche modo, anche i rapporti tra economia e appalti pubblici. Apprendere che i dati ...

Il crossover tra The Walking Dead 8 e Fear The Walking Dead 4 al via con Morgan - Rick e Non solo (Video) : Pensavamo che Morgan fosse l'unico protagonista del crossover tra The Walking Dead 8 e Fear The Walking Dead 4 ma ieri sera, anche se solo per un attimo, non è stato così. Scott Gimple ha voluto sorprendere il suo pubblico ma non succederà lo stesso per quello italiano che per vedere in onda questa scena dovrà attendere la fine del mese quando i nuovi episodi dello spin off andranno in onda su MTV. Il piccolo video, che potete trovare in ...

Lukyanov : «Gli Usa? Uno sfoggio di forza bruta. Putin Non lascia da solo Assad» : ... forum di discussione geopolitica, forse il più importante centro di elaborazione strategica del Cremlino, terreno di prova privilegiato delle iniziative di politica estera di Vladimir Putin. ...

Internet - Non solo fake news : nasce l’Osservatorio su botnet : “Oltre il 50% delle conversazioni piu’ accese online e nei social network non e’ dovuto alle persone ma alle reti di account automatizzate (botnet), usate da chi ha interesse a influenzare una discussione nel momento in cui gli scambi si moltiplicano”. Occhio alle botnet, sottolinea dunque l’esperto di IT Renato Gabriele, fondatore di Oohmm (Observatory of Online Harassment and Media Manipulation), presentando al ...

Di Maio a Vinitaly : "Serve fare presto il governo - Non c'e solo la Lega ma anche il Pd" : Luigi Di Maio, in visita al Vinitaly di Verona non ha potuto evitare di rispondere alle domande sulla futura formazione di un nuovo esecutivo: "Voglio dirvi che la questione del governo è per noi ...

Pizzarotti fonda il partito dei Sindaci con gli ex M5s e Non solo... : Adesso inizia una fase politica nuova che si concluderà all'assemblea nazionale prevista per l'autunno prossimo. Prima di allora vi sarà un percorso precongressuale che da maggio toccherà tutte le ...

Tito Boeri a Mezz'ora in più : "Non solo vitalizi - gli onorevoli hanno un altro privilegio" : "In aggiunta ai vitalizi c'è un altro tipo di privilegio: gli oneri figurativi. Se un parlamentare era prima un lavoratore dipendente, durante il mandato" alla Camera o al Senato "l'Inps gli deve versare i contributi datoriali: si tratta di circa il 24% della loro retribuzione, che in alcuni casi l'Inps ha versato per 20 o 30 anni". A rivelarlo è il presidente dell'Inps, Tito Boeri, a Mezz'ora in più su Rai3. Boeri ha ...

Elena Morali : “Non ci ho mai provato con Marco Ferri - Cecilia Capriotti sa solo sparlare degli altri” : Elena Morali a Domenica Live smentisce di averci provato con Marco Ferri all’Isola dei Famosi e attacca Cecilia Capriotti Rientrata dall’Isola dei Famosi, Elena Morali ha finalmente affrontato il gossip circa un presunto flirt con Marco Ferri. La fidanzata di Scintilla ha seccamente smentito a Domenica Live il pettegolezzo messo in giro da Cecilia Capriotti. […] L'articolo Elena Morali: “Non ci ho mai provato con Marco ...

Salvini a Vinitaly Non risponde a Di Maio : 'parlo solo di vino' : Verona, 15 apr. , askanews, Il leader della Matteo Salvini non ha voluto replicare alle dichiarazioni di Luigi Di Maio di oggi pomeriggio al Vinitaly secondo cui chi si ostina a proporre un ...

