“Non respira!” 7 mesi | muore il giorno del suo battesimo Il vestitino bianco | tutta la

(Di lunedì 16 aprile 2018) Daaspettavano quel momento. Da quando gli occhi della loro piccola gioia si erano aperti non avevano mai smesso di sognare. Una felicità vera, di quelle che il tempo non scalfisce e che crescono ad ogni passo. Così era la vita di Matteo Buscaglia e Francesca, i genitori della piccola Chiara, un tesoro con i loro tratti e il sorriso sempre sul viso. Doveva essere una giornata di festa quella, la prima festa di Chiara, ilal quale avrebbero dovuto partecipare amici e parenti. E invece di buon mattino la mamma si è avvicinata alla culletta, ha toccato il viso della piccola. Gelido, senza più vita. Un urlo straziante e poi le lacrime. La bimba di soli settesi è spenta nel sonno nella sua culletta poche ore prima di andare in chiesa. Come racconta il Resto del Carlino, la drammatica scoperta da parte della mamma alle 9 di domenica quando è andata a prenderla per ...