Non è l' arena | da Massimo Giletti il generale Vincenzo Camporini umilia i politici

Non è l’arena - la diretta da Palermo è infuocata. La ragazza si infuria con Giletti : “Non le permetto di offenderci” : Il collegamento da Palermo è tutto un grido. Una ragazza, che si è presentata come vicepresidente della consulta giovanile, è intervenuta sul caso delle sorelle Napoli, vittime di intimidazioni mafiose. Ne nasce un battibecco con Massimo Giletti, conduttore di Non è l’arena (La7) che lascia lo studio a bocca aperta L'articolo Non è l’arena, la diretta da Palermo è infuocata. La ragazza si infuria con Giletti: “Non le permetto ...

Non è l'Arena/ Anticipazioni e ospiti 15 aprile : bombardamenti in Siria e situazione politica in Italia : Non è l'Arena, Anticipazioni e ospiti 15 aprile: Massimo Giletti affronta la crisi in Siria e l'attuale situazione politica in Italia dopo il secondo giro di consultazioni.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:52:00 GMT)

Non è l'Arena con Massimo Giletti : anticipazioni e ospiti 15 aprile : Lo streaming della puntata di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Non è l'Arena, gli ospiti e i temi di stasera Questa sera a Non è l'Arena saranno presenti in studio e/...

Non è l'Arena : lite furiosa tra Massimo Giletti e Italo Bocchino : L'intervento di Italo Bocchino fa infuriare il conduttore: "Italo, rispondi dei tuoi soldi, che sono diversi dai miei..."

"Non è l'Arena" - insulti a Diaco : lascia lo studio : L'ultima puntata di Non è l'Arena ha regalato qualche momento di tensione. Prima l'accesa telefonata tra Massimo Giletti e Italo Bocchino, poi il gesto di Pierluigi Diaco che ha deciso di abbandonare lo studio. Diaco durante la puntata, come riporta Dagospia, ha deciso di parlare della sua unione civile con Alessio: "La fede che porto al dito ha un significato anche divino. Purtroppo non ho potuto sposarmi davanti a Dio, ma dentro di me alberga ...

