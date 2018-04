Nokia X il nuovo misterioso smartphone mostrato in foto dal vivo

Nokia Moonraker - lo smartwatch studiato per Windows Phone si mostra in un nuovo video : Abbiamo già parlato in passato di Moonraker, uno smartwatch a cui Nokia stava lavorando prima che venisse cancellato da Microsoft dopo l’acquisizione. Adesso scopriamo ulteriori dettagli grazie ai colleghi di ProtoBetaTest. A differenza della Microsoft Band, device anch’esso non più in produzione dopo la commercializzazione del secondo modello, che è un indossabile dedicato prevalentemente, per non dire del tutto, agli sportivi con ...

Nokia 6 (2018) è in realtà Nokia 6.1 e regala il nuovo Google Home Mini : Nokia 6.1 sarà disponibile nella colorazione Nero/Rame dalla metà di aprile con Google Home Mini incluso nel prezzo: in Italia sarà venduto al prezzo consigliato di 279 euro. Siete interessati ad acquistarne uno? L'articolo Nokia 6 (2018) è in realtà Nokia 6.1 e regala il nuovo Google Home Mini proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 compare in un nuovo concept con il notch : Nokia 9, il probabile nuovo top di gamma del brand, torna protagonista di un nuovo concept in cui si evidenzia la presenza di un notch. Tra le immagini che girano sul web ce n'è anche una in cui il probabile nuovo flagship viene ritratto accanto al Nokia 7 Plus. Nokia 9 si preannuncia uno smartphone premium a tutti gli effetti. Scopriamo insieme questo nuovo concept. L'articolo Nokia 9 compare in un nuovo concept con il notch proviene da ...

L’app “Lumia Camera” implementata nel nuovo Nokia 8 Sirocco : Dopo averne acquisiti tutti i diritti da Microsoft, HMD Global ha lanciato il nuovo Nokia 8 Sirocco con a bordo l’applicazione “Lumia Camera” risalente ai tempi di Windows Phone. Per chi non avesse seguito questo Mobile World Congress 2018, il Nokia 8 Sirocco è il nuovo smartphone TOP di gamma della casa finlandese che, nonostante il prezzo forse un po’ alto, dalle prime recensioni sembra essere davvero ottimo da tutti i ...

MWC 2018 : Nokia 1 - Nuovo 6 - 7 Plus - 8 Sirocco e 9 Ufficiali : Nokia al MWC 2018 presenta davvero tanti dispositivi per tutte le tasche e ricorda un passato glorioso. Dai vecchi Nokia rivisti ai potentissimi Android con doppia ottica. Nokia è ritornata ed è più forte che mai [MWC 2018] A Barcellona Nokia presenta Nokia 1, Nuovo 6, 7 Plus, 8 Sirocco e 9 Nokia al MWC […]

Nokia 8 Sirocco è ufficiale : il nuovo top di gamma finlandese per il 2018 : Nokia 8 Sirocco è ufficiale con un design elegante senza cornice e configurazione a doppia cam ZEISS è il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda finlandeseA circa un ora dalla fine dell’evento Nokia dedicato al MWC 2018, che inizierà ufficialmente domani, l’azienda finlandese ha presentato al proprio pubblico il suo nuovo smartphone top di gamma per il 2018, o almeno per i primi 6-9 mesi dell’anno.Nokia 8 Sirocco è ...

Quanto E’ Bello Il Nuovo Nokia 7+? Ecco La Scheda Tecnica : @evleaks svela in anteprima il Nuovo smartphone Nokia 7+: Ecco le caratteristiche e la Scheda Tecnica completa del Nuovo dispositivo con Android One Nokia 7+ Nokia 7+ potrebbe essere lo smartphone che aspettavamo da tempo: un dispositivo dotato di ottimo hardware (fascia media ma potente), OS Android One originale, doppia fotocamera, form factor in 18:9 e un […]