Nokia 1 riceve le patch di sicurezza di aprile | il Samsung Galaxy A3 2016 quelle di

Nokia 5 e Nokia 6 stanno ricevendo l’aggiornamento Android Oreo 8.1 : Primi feedback indicano che il Nokia 5 e il Nokia 6 (versione 2017) stanno iniziando a ricevere in alcuni paesi l’aggiornamento ad Android Oreo 8.1: i dettagli.Se di recente avete acquistato un Nokia 5 o un Nokia 6 2017, (la versione 2018 arriverà ad aprile in Italia), vi segnaliamo che stanno arrivando i primi feedback che entrambi i dispositivi si stanno aggiornando ad Android Oreo 8.1.L’aggiornamento ad Oreo 8.0 per questi due ...

HMD Global ha iniziato a rilasciare in Europa le patch di sicurezza Android di marzo 2018 per due suoi dispositivi di fascia medio-bassa, ovvero Nokia 5 e Nokia 6. L'aggiornamento dovrebbe arrivare anche in Italia entro la prossima settimana